MERCER bisのクリスマス限定シフォンケーキ！2種類の贅沢な味わい

クリスマスのテーブルを華やかに彩る、MERCER bis（マーサービス）のシフォンケーキが今年も登場！10月29日（水）より予約受付がスタートし、特別なクリスマスにぴったりな2種類のシフォンケーキがラインナップ。優しい甘さの「生キャラメルXmasシフォンケーキ」、上品な「苺と紅茶のXmasシフォンケーキ」、どちらも見た目も味も贅沢な逸品です。予約はオンラインのみなので、早めにチェックして♡

2種類のシフォンケーキで華やかなクリスマスを



生キャラメルXmasシフォンケーキ

苺と紅茶のXmasシフォンケーキ

今年のクリスマスにぴったりなシフォンケーキは、「生キャラメルXmasシフォンケーキ」と「苺と紅茶のXmasシフォンケーキ」の2種類。

「生キャラメルXmasシフォンケーキ」は、ふわふわのシフォン生地に濃厚な生クリーム、たっぷりの生キャラメルソースが絡み、香ばしいアーモンドスライスがアクセントに。

クリスマスリースをイメージした苺やラズベリーが飾られ、見た目も華やか。

一方、「苺と紅茶のXmasシフォンケーキ」は、紅茶の香りとホワイトチョコが紅茶風味を引き立て、ベリーソースが甘酸っぱさをプラス。

苺やラズベリーで華やかに飾られ、優雅な味わいが広がります。どちらもクリスマスシーズンにぴったり♡

オンライン予約で確実にゲット！数量限定のクリスマスシフォンケーキ



予約受付は2025年10月29日（水）からスタート！オンライン予約のみで受け付けており、予約は2025年12月16日（火）までとなっています。

商品の受け渡しは、渋谷店と二子玉川店で、2025年12月20日（土）～12月25日（木）に受け取れます。予約が定数に達し次第受付終了となるため、早めの予約をおすすめします。

当日販売もありますが、数量限定なので、確実にゲットするならオンライン予約が安心です。

クリスマスにぴったりなシフォンケーキをお見逃しなく！



MERCER bisのシフォンケーキで、今年のクリスマスをさらに特別なものに♡「生キャラメルXmasシフォンケーキ」と「苺と紅茶のXmasシフォンケーキ」、どちらもクリスマスにぴったりな贅沢な味わいです。

オンライン予約で確実にゲットして、家族や友人と共に楽しんでくださいね。予約はお早めに！どちらを選んでも、心温まるひとときが待っています♡