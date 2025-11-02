「再現度めちゃくちゃ高い」元モー娘。の息子の『鬼滅の刃』コスがガチ過ぎると話題に「クオリティ高過ぎ！」
元モーニング娘。でタレントの保田圭さんは10月31日、自身のInstagramを更新。息子が人気作品『鬼滅の刃』のキャラクターに扮（ふん）した姿を披露し、さらにアイテムやフェイスペイントは自作であることを明かしています。
【写真】保田圭、息子の忠実過ぎる“炭治郎”コーデ！
衣装の制作については、ハッシュタグで「#刀とピアスは作ったよ #アザはリップペンシルと口紅 #髪の毛はヘアアイロンでSカール #禰豆子の竹はトイレットペーパーの芯」と明かしました。また、「今日はクラスに鬼殺隊がたくさんいるらしい 可愛いだろうなぁ」と作品の根強い人気を感じさせるエピソードも紹介しています。
この投稿にファンからは、「クオリティ高過ぎ！ ママ、頑張ったなあ」「再現度めちゃくちゃ高い アザも練習してたから綺麗にできてますね」「昨日の圭ちゃんのメイクの練習の成果が現れたかな」「水の呼吸かな カッコいいですね」といった絶賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
クラス中が鬼殺隊！保田さんは「今日は学校でハロウィンをやるとのことで…大好きな『鬼滅の刃』の竈門炭治郎になりました」とつづり、1枚の写真を掲載しました。同作の主人公・竈門炭治郎に扮した息子と、その妹・禰豆子に扮した愛犬の姿が収められています。服装だけでなく、額のあざやアクセサリーまで忠実に再現されており、作品への愛情の深さが伝わってきます。
あざの練習も保田さんは今回の仮装に向け、30日に公開したストーリーズにて、口紅を使って額のあざを描く練習をしていたことも明かしています。練習では少し大きく描いてしまったようですが、本番では見事なあざを再現。息子への愛情が伝わってくる投稿となりました。
