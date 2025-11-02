¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¡×ÀÄÅÄÅµ»Ò¡¢É×¡¦¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×
¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ×ÉØ¤ÎÍÍ»Ò¤È¤Ï...
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÄÅÄÅµ»Ò(58)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¶ÌÃÖ¹ÀÆó(67)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£10·î7Æü¤Ë58ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÄÅÄ¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÌÃÖ¤Ï¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤ÎÅµ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤Î¶ÌÃÖ¤µ¤ó¡×¡Ö¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÀÄÅÄ¤Ï2010Ç¯¤Ë¶ÌÃÖ¤ÈºÆº§¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£