元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。父で元プロ野球巨人終身名誉監督・長嶋茂雄さん（享年89）との思い出を語った。

この日のロケは千葉健・成田山新勝寺をバックに番組開始。一茂は「ここは、すごく由緒あるお寺ですね。懐かしいです僕は」と語った。

さらに「中学の頃ですけども、父親の知り合いと毎年12月31日、ここに来てお参りをしていたっていう思い出があります」と、茂雄さんと大晦日に毎年お参りに来ていたという。

一茂は「渋谷のあるお家に一回集まって、カレーを食べて30人か40人くらいの団体で来たかな。電車の中の団体に僕もまぎれて」と言い、電車に「父親と乗っていて、父親を見たファンが、1万円札を100枚持ってまして、その人が“茂雄さん、これにサインしてください”って。うちの父親が1万円札にサインしてました。中学の時に見ております。ああ、なるほどな、と。今は、たぶんそういうことしちゃいけないんだろうけど。その人が使わなければ別に記念に取ってあるんでしょうけど」と言うと、テロップで「お札に文字を書いてはいけません」と流していた。

続けて「その隣に高倉健さんも座っておりました」と、14年に83歳で死去した超大物俳優も同行していたと明かすと、「かまいたち」の山内健司は「スケールが凄すぎる」と言い、濱家隆一も「登場人物エグすぎます」と驚いていた。