UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が12月3日、生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』をリリースする。同カバーアルバムの参加ミュージシャンが発表となった。

全11曲収録が収録される『田淵智也』には、鈴木浩之 (THE KEBABS)、ヒトリエ、throwcurve、a flood of circle、パスピエ、小出祐介 (Base Ball Bear)、堀江晶太、林直大 (多次元制御機構よだか)、斎藤宏介 (UNISON SQUARE GARDEN)といった豪華ミュージシャンが参加、田淵の生誕40周年を祝うべくカバーアルバムを彩った。

さらに、throwcurve、a flood of circle、パスピエ、ヒトリエ、多次元制御機構よだかは、なんと原曲の本家バンドが今回のために再レコーディングを実施。また、赤い公園の「KOIKI」には、同バンドと関わりのある小出祐介 (Base Ball Bear)が参加したほか、DIALOGUE＋の「デネブとスピカ」では堀江晶太が歌唱キーに併せて全楽器を再演奏してクロスボーカルとして歌唱参加するなど、今回限りのセッションが満載だ。そして、UNISON SQUARE GARDEN斎藤宏介が「シュガーソングとビターステップ」のギターを再録したことに加え、本家の田淵パートのコーラスに参加している。

なお、アルバム発売を記念した田淵智也サイン会も各地で実施されることが決定した。同イベント参加にはCD (初回プレス分)封入のシリアルコードで応募が可能。詳細は後日発表される予定だ。

■田淵智也ソロカバーアルバム『田淵智也』

2025年12月3日(水)発売

【初回生産限定盤 (CD+BD+グッズ)】

TFCC-81165〜81166 \7,700(税込)

・田淵智也Recording Documentary Blu-ray

・田淵智也アクリルキーホルダー(イラスト：ヤスダスズヒト)

・田淵智也撮り下ろし両面大判ポスター

【通常盤 (CD)】TFCC-81167 \3,300(税込)

予約リンク：https://tf.lnk.to/tabuchitomoya_cover

▼CD収録曲 ※共通

01 いかすぜOK / ザ・ハイロウズ

シノダ(G) / 鈴木浩之(Dr) / 田淵智也(B)

02 バビロン 天使の詩 / the pillows

シノダ(G) / 鈴木浩之(Dr) / 田淵智也(B)

03 僕らについてすべて / throwcurve

ナカムラリョウ(G, Cho) / 関山シンイチロウ(G) / スガタダイ(B) / コヤマリュウ(Dr)

04 風にふかれて / クリープハイプ

シノダ(G) / 鈴木浩之(Dr) / 田淵智也(B)

05 Dancing Zombiez / a flood of circle

佐々木亮介(G, Cho) / アオキテツ(G) / HISAYO(B) / 渡邊一丘(Dr)

06 四月のカーテン / パスピエ

大胡田なつき(Co-Rap) / 成田ハネダ(Key) / 三澤勝洸(G) / 露崎義邦(B) / 佐藤謙介(Dr)

07 センスレス・ワンダー / ヒトリエ

シノダ(G, Cho) / イガラシ(B) / ゆーまお(Dr, Cho)

08 KOIKI / 赤い公園

小出祐介 (G：Base Ball Bear) / 成田ハネダ(Key) / 露崎義邦(B) / 鈴木浩之(Dr)

09 デネブとスピカ / DIALOGUE＋

堀江晶太(Re-Arrange, G, B, Co-Vocal) / ゆーまお(Dr)

10 或星 / 多次元制御機構よだか

林直大(G) / 鈴木浩之(Dr) / 田淵智也(B)

11 シュガーソングとビターステップ / UNISON SQUARE GARDEN

鈴木貴雄(Original Drums) / 斎藤宏介(Re-Rec Guitar, Chorus) / 平田卓巳(B) / 佐藤 鯨(Key) ▲アクリルキーホルダー (イラスト：ヤスダスズヒト)

