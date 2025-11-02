世界陸上で話題のハードラー中島ひとみ、大阪駅前に登場決定 11・8＆9にトップアスリートずらり豪華イベント【一覧】
11月8・9日に大阪梅田駅前のうめきた広場で開催される『SPEED STAR 30m Dash Challenge』大阪大会（日本陸上競技連盟主催）に、東京世界陸上で活躍したハドル走アスリートの中島ひとみ（長谷川体育施設所属）が登場する。
【写真】印象違う？ ナイキのジャージでラフにポーズを決める中島ひとみ
Day1（11月8日）に実施される「メダリスト直伝！小学生かけっこ教室」では、北京五輪男子400メートルリレー銀メダリストの朝原宣治、日本選手権100メートル2連覇の坂井隆一郎が講師として登壇。小学生を対象に「走りの技術」だけでなく「走ることの楽しさ」を体験できるプログラムとなる。
この特別プログラムの一環として、中島がハードル走のエキシビションを開催。
世界陸上で沸かせた、世界トップクラスのスピードとフォームを目の前で体感できる貴重な機会となる。「小学生かけっこ教室」の参加申込はすでに終了。
中島は、世界陸上で女子100メートルハードル準決勝に進出し、『鬼滅の刃』ポーズでも話題をさらった。
Day2は、チーム対抗戦や、サッカー・ラグビー・野球・アメフト・バスケ・陸上などスポーツ種別によるエキシビションマッチを実施。競技の垣根を越えてSPEED STARの称号を競い合う。
■『SPEED STAR 30m Dash Challenge』大阪大会
開催日：2025年11月8日（土）9日（日）午前10時〜午後4時30分（予定）
※雨天決行・荒天(台風・強風等）の場合は中止予定
会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町）
アクセス：JR大阪駅直結／大阪メトロ梅田駅徒歩3分／阪急・阪神大阪梅田駅徒歩5分
スポーツ別対抗リレー 参加アスリート／団体一覧（敬称略）
朝原宣治（陸上）
坂井隆一郎（陸上）
寺下健治（陸上）
赤堀弘晃（陸上）
水口政人（陸上）
鈴木涼太（陸上）
宮城辰郎（陸上）
壹岐あいこ（陸上）
井川慶（野球）
上園啓史（野球）
尾崎匡哉（野球）
森本龍弥（野球）
江畑秀範（テコンドー）
戸村仁（テコンドー）
戸村太一（テコンドー）
浅田将揮（テコンドー）
藤野柊斗（スピードクライミング）
ヴィッセル神戸OB（サッカー）
INAC神戸（サッカー）
ZIGEXN UPDATERS（3x3 バスケットボール）
花園近鉄ライナーズ （ラグビー）
阪神タイガースウーマン（野球）
アルバモス大阪（ハンドボール）
大阪ラヴィッツ（ハンドボール）
オリックス&バファローズ BsGravity （ダンス）
Tigers Girls（チア）
武庫川女子大学水泳部（水泳）
武庫川女子大学カヌー部（カヌー）
武庫川女子大学スキー部（スキー）
