¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µÕÅ¾¤ÇÀ¼Í¥¤¬£±¥«·î´Ö¤ª¾îÍÍ¸ÀÍÕ¤Ë¡Ä¡ÖÃ¯¤À¤è¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤©¡×
À¼Í¥Åíºê¤¢¤ä¤«¤¬2Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ë¤è¤ê¡¢¡È¤ª¾îÍÍ¸ÀÍÕ¡É¤Ç1¥«·î´Ö²á¤´¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WS¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ËÂè7Àï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë5¡Ý4¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢WSÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤é1¥ö·î¤ª¾îÍÍ¸ÀÍÕ¤Ç²á¤´¤¹¤ï¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Åíºê¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤À¤è¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤©¡×¤È¸å²ù¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö³§ÍÍ¡¢¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£ËÜÆü¤è¤ê1¥ö·î´Ö¤ª¾îÍÍ¸ÀÍÕ¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤ï¡£À¼Í¥¤ÎÅíºê¤¢¤ä¤«¤è¡£°Ê¸å¤ª¸«ÃÎ¤êÃÖ¤¤ò¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë¤ÏÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¡£¹ðÃÎÅù¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤ï¡×¤ÈÎã³°¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÊäÂ¤·¤¿¡£X¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤â¡Ö¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤ÎÀ¼Í¥¤è¡£°Ê¸å¤ª¸«ÃÎ¤ê¤ª¤¤ò¡£¤ª»Å»ö¤ÈÆü¾ï¤Î¤³¤È¤òÒì¤¤Þ¤¹¤Î¡×¤È¤ª¾îÍÍ»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åíºê¤Ï¡¢¸½ÌòÊÝ°é»ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢º£Ç¯7·î¡¢ÊÝ°é±à¤òÂà¿¦¤·¡¢¸µÊÝ°é»ÎÀ¼Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÊüÁ÷½àÈ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¼¿ÍA¡¢µ®Â²¤Ë½¦¤ï¤ì¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¼Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâµé¤Î¥¹¥¥ë¤â³ÐÀÃ¤·¤¿¡Ù¤Ç¥¢¥é¥Í¥¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£