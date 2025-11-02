野村周平、黒ギャル×ミニ丈制服姿のコスプレ姿にファン衝撃「美脚すぎる」「誰かと思った」
【モデルプレス＝2025/11/02】俳優の野村周平が2日、自身のInstagramストーリーズを更新。黒ギャル姿のコスプレを披露し、反響が寄せられている。
【写真】31歳俳優、ミニスカ黒ギャル姿で美脚スラリ
野村は、自身のストーリーズでコンビニ前と階段で撮影したコスプレ姿を公開。顔は黒く目の周りは白くした黒ギャル風の装いを披露しており、ミニ丈の制服からはスラリと伸びた美しい脚をのぞかせていた。
この投稿にファンから「本当に本人！？」「誰かと思った」「ちゃんと着こなしてる（笑）」「センスがさすが」「再現度高すぎる」「美脚すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆野村周平、黒ギャル姿のコスプレ披露
◆野村周平のコスプレにファン衝撃
