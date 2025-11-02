第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２は１１月９日、東京競馬場の芝２５００メートルで行われる。

スティンガーグラス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は前走の札幌日経賞・リステッドでオープン初勝利を挙げた。出負けして道中は中団後方も、しっかり脚がたまったぶん直線ではじけた。全５勝中４勝が２４００メートル以上と長丁場の実績は十分。これまで重賞では６、５、１１着と結果を出せていないが、充実してきた４歳秋。ハンデ戦ならチャンスは十分にある。

ローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）は１年前のＢＣターフ・米Ｇ１で２着と好走後は結果が出ていないが、すべてＧ１でメンバーレベルが高かった。Ｇ２なら巻き返す力がある。

ホーエリート（牝４歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は目黒記念２着、オールカマー５着の結果が示すように着実に力をつけている。牡馬が相手でも上位争いが可能だ。

堅実な末脚で函館記念、毎日王冠で連続４着のディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）は展開次第でチャンスが巡ってくる。