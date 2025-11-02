◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）

巨人ドラフト２位指名の早大・田和廉投手（４年）が２試合連続で９回に登場し、大学ラスト登板で１Ｋ無失点。最後は自慢のシンカーで空振り三振を奪うなど守護神としてチームを２位に導き、有終を飾った。

前の回に救援していた楽天２位指名の伊藤樹（４年）は３Ｋ。「タツキが３人三振取って帰ってきたので、すごいプレッシャーを感じていたんですけど」と苦笑いしながらも「まずは無失点でいこうと。『いつも通り冷静に放ろう』ということでマウンドに上がりました。最後自分も三振を取れたので非常に良かったと思います」と晴れやかに語った。

前日は２安打１失点で、投球内容に猛省していた。一夜明け、小宮山悟監督に連投を志願。意地を見せた。「（リーグ）優勝できなかったことは残念ですけど、本当にこの代で野球ができて良かったです」。右肘のトミー・ジョン手術など苦労も乗り越えた４年間。最後は仲間たちと笑顔で抱き合った。次は、プロの世界へと進む最速１５２キロ右腕。「プロに行ってもキャッチャーが構えたところに打たれまいとして全力で放ることが１番大事だと思うので。そういう気持ちのこもったピッチング、気の抜けた球を放らないように継続していきたい」と前を見た。

８９年ドラフト１位でロッテに入団し日米通算１１７勝をマークした小宮山監督は「プロをなめんなよ」と愛のエールをおくった。田和と伊藤樹へのメッセージとして「常々言ってますけど、２人には『プロをなめんなよ』と。１番大事なこと。今まで通りに投げられると思ったら大間違いですから。皆さんもご存知だと思いますけど（プロは）信じられないぐらいストライクゾーンが狭いので。そのストライクゾーンに対応しないといけない。さらに言うと、大学レベルで３番、４番を打つ連中が下位打線にいるのがプロですから。そこにどれだけ順応できるか。今までと同じつもりでいたら通用するわけないので。気持ちをしっかりと持って取り組まないと、すぐ肩をたたかれる、と思ってます。頑張ってもらいたいです」と教え子たちの活躍を心から願っていた。