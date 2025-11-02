若見え & 小顔見えも！？【40・50代】に猛プッシュしたい♡「ネオウルフ」

若々しい印象に見せたい40・50代に「ネオウルフ」がおすすめです。レイヤーをきかせた動きのあるシルエットが、顔まわりをすっきり見せて小顔効果も期待できそう。今回は、ネオウルフを多数紹介しているヘアスタイリスト@t.ikeda214さんのInstagram投稿を参考に、大人女性も挑戦しやすいヘアスタイルをご紹介します。

首元すっきり！ 短めネオウルフ

首元をすっきりさせたショートのネオウルフ。シンプルなショートにウルフ特有のエッジが加わり、今っぽい雰囲気に仕上がっているのがポイントです。軽めのオイルやワックスでナチュラルに仕上げたり、ヘアバームで束感を強調したり、スタイリングによって印象を変えられそうです。

メリハリのある美しいシルエット

こちらのネオウルフは、ふんわりとしたトップのボリュームと、きゅっとくびれた襟足がメリハリを強調しています。@t.ikeda214さんは、「頭の形、お顔の形、髪質を見極め360°どこからでも綺麗な“美シルエットカット”」と、カットへのこだわりを紹介。頭の形を美しく見せることで、垢抜けた印象を与えられそうです。

レイヤーによってスタイリングがラクに

こちらは、程よくレイヤーを入れてナチュラルに仕上げたネオウルフ。肩の位置の自然な外ハネがラフな雰囲気を演出してくれそうです。ネオウルフは、髪の量やクセに合わせてレイヤーを入れることで、扱いやすくなるのが嬉しいポイント。毎朝のスタイリングもラクになりそうです。

顔まわりのレイヤーが若々しさをプラス

こちらのネオウルフは、顔まわりのレイヤーによって抜け感のある雰囲気に。フェイスラインをカバーしながら若々しい印象を与えられそうです。忙しい毎日には乾かすだけで簡単おしゃれに、特別な日にはカールアイロン等で毛先に動きを付けて、大人女性にぴったりな華やかなスタイリングも楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri