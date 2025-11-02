¤¢¤¹11·î3Æü¤Ï¡ÈÍò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¡É¡¢5¿Í¤¬½¸·ëÍ½Äê¡¡26Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2026Ç¯½Õº¢¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¡£ÌÀÆü11·î3Æü¤Ë¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼26¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍÉ¤ì¤ëÁ¥¤Î¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«
1999Ç¯9·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ë¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÌîÃÒ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ18ºÐ¡Ë¡¢Ý¯°ææÆ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17ºÐ¡Ë¡¢ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤µ¤ó¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¡¢¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¡ÊÅö»þ16ºÐ¡Ë¤Î5¿Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤ÏÁ¥¾å¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÍÕ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÍò¡É¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡È¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡É¡¢³°¹ñ¤Ç¤Ï¡ÈABCDE¡É¡£¤È¤Ë¤«¤¯1ÈÖ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äº¾å¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÈÍò¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍÙ¤ì¤ë5¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÂçÌî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ºËÍ¤¬°ìÈÖÇ¯¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó1¤«·îÈ¾¸å¤Î11·î3Æü¡¢³Ú¶Ê¡ØA¡¦RA¡¦SHI¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅöÆü¡¢°®¼ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó8Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Íò¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡ØSUNRISEÆüËÜ¡Ù¡¢¡ØÂæÉ÷¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡¢¡Ø´¶¼Õ¥«¥ó¥²¥±«Íò¡Ù¤Ê¤É¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2005Ç¯È¯É½¤Î¡ØWISH¡Ù¡¢2007Ç¯È¯É½¤Î¡ØLove so sweet¡Ù¡¢2008Ç¯È¯É½¤Î¡ØOne Love¡Ù¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ØHappiness¡Ù¤ä¡ØStep and Go¡Ù¡¢¡Øtruth¡Ù¡¢¡ØBeautiful days¡Ù¡¢¡ØBelieve¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼½Ð±é¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ê¤É¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤âÀºÎÏÅª¤Ë³«ºÅ¡£2008Ç¯¤«¤é¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÎ©²â¥öµÖ¶¥µ»¾ì¡Ê¸½¡§¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ØARASHI Anniversary Tour 5¡ß20¡Ù¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ¤ò½ä²ó¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢5Âç¥É¡¼¥à¤Ç·×50¸ø±é¤ò´º¹Ô¤·¡¢±ä¤Ù237Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£2019Ç¯¤ËÆÍÁ³¤Î³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½
¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢2019Ç¯1·î¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢2020Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯6·îÃæ½Üº¢¤ËÂçÌî¤µ¤ó¤¬¡ÖÍò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò°ìÃ¶½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°µÙ»ßÁ°¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑµÒ¤Ë¡ÈºÇÁ°Îó¡É¤Ç¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡ÈÌµ´ÑµÒ¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡É¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2026Ç¯½Õº¢¤ËºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼
2025Ç¯5·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍò¤«¤é¤¢¤ëÈ¯É½¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¡¢2026Ç¯½Õº¢¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÈÍò¥í¥¹¡É¤ÎÀ¼¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿Íò¤Ï¡¢5¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ë¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¸ø³«¡£ÌÀÆü11·î3Æü¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ë¤â¡¢5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ñ°÷¸þ¤±¤Î´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£