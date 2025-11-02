バーミヤン「本格焼き餃子」が110円引きの219円に！ ビールとの相性もバツグン【11月2日のおすすめクーポン】
編集部が厳選したおすすめのクーポンを厳選して紹介します。今日ピックアップするのはバーミヤン「本格焼き餃子」が110円引きで楽しめるクーポンです。
▼「本格焼き餃子」の魅力は？
もちっとした皮とジューシーな肉餡が特徴の看板メニュー。皮・餡・調味料まで自社製法にこだわり、300回以上の試作を重ねて完成した一品です。焼き面は香ばしくパリッと仕上がり、一口で肉汁がじゅわっと広がる旨さ。「何もつけずに美味しい」と評判で、ビールとの相性も抜群です。
(文:All About ニュース編集部)
バーミヤン「本格焼き餃子」が110円引きで楽しめる！バーミヤン公式Xで、通常329円の「本格焼き餃子（6コ）」が、110円引きの219円で楽しめるクーポンが配信中です。
