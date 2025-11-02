お得に飲食やサービスが楽しめるさまざまなクーポンの中から、編集部が厳選したものをピックアップ。今回紹介するのは、バーミヤン「本格焼き餃子」が無料で楽しめるクーポンです。

写真拡大 (全2枚)

編集部が厳選したおすすめのクーポンを厳選して紹介します。今日ピックアップするのはバーミヤン「本格焼き餃子」が110円引きで楽しめるクーポンです。

バーミヤン「本格焼き餃子」が110円引きで楽しめる！

バーミヤン公式Xで、通常329円の「本格焼き餃子（6コ）」が、110円引きの219円で楽しめるクーポンが配信中です。

▼「本格焼き餃子」の魅力は？
もちっとした皮とジューシーな肉餡が特徴の看板メニュー。皮・餡・調味料まで自社製法にこだわり、300回以上の試作を重ねて完成した一品です。焼き面は香ばしくパリッと仕上がり、一口で肉汁がじゅわっと広がる旨さ。「何もつけずに美味しい」と評判で、ビールとの相性も抜群です。
(文:All About ニュース編集部)