【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグでチームのエースに成長した日本人投手が最高峰の舞台で新たな勲章を手にした。

１日にワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を果たしたドジャースの山本由伸投手（２７）。ＷＳでは３勝を挙げ、日本人投手では初となる最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

１日の第７戦。九回途中、同点の場面でマウンドを託されたのは、前日の第６戦で６回９６球を投げて勝ち投手になった山本投手だった。疲れを見せることなく、ピンチを切り抜けると、無失点で十一回まで投げ抜いて勝利投手になった。

第６戦の登板後、今季の登板を終えたつもりだった山本投手は、個人トレーナーを務める矢田修さんに「１年間ありがとうございました」と謝意を伝えた。しかし、返ってきたのは「明日、ブルペンで投球できるくらいには（体の状態を）持っていこうか」という意外な言葉だった。「投げられる姿を見せるだけでも、空気が変わることもある」と背中を押されてコンディションを整え、鉄腕ぶりを発揮した山本投手は「練習してみたらすごく感覚が良くて、気付いたらマウンドにいました」とおどけた。

このＷＳでは、完投勝利を挙げた１０月２５日の第２戦から２日後、延長十八回までもつれた第３戦でも試合終盤にブルペンで救援準備に入り、周囲を驚かせていた。「１９歳の時は一軍の何でもない試合で投げて、そこから１０日間くらい投げられない感じだった」と振り返り、「そこから何年も練習してこうやって投げられるような体になった」。プロ野球・オリックス時代から理想の体の使い方を地道に追求し続けた成果だった。

ポストシーズンでは、チームの顔である大谷翔平選手（３１）、メジャー１年目の佐々木朗希投手（２３）も活躍したが、大谷選手も「由伸が世界一の投手だとみんなが思っていると思う」と脱帽。誰もが認める圧巻の投球だった。