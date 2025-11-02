「죄송합니다（チェソンハムニダ）」の意味は？これを素直に言える人になりたい…！【韓国語クイズ】

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「죄송합니다（チェソンハムニダ）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、悪いことをしてしまったとき、すぐに言いたい言葉です！

いったい、「죄송합니다（チェソンハムニダ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。