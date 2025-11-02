「죄송합니다（チェソンハムニダ）」の意味は？これを素直に言える人になりたい…！【韓国語クイズ】
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「죄송합니다（チェソンハムニダ）」の意味知ってる？
「죄송합니다（チェソンハムニダ）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、悪いことをしてしまったとき、すぐに言いたい言葉です！
いったい、「죄송합니다（チェソンハムニダ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「申し訳ありません」でした！
「죄송합니다（チェソンハムニダ）」とは、謝るときに使われる言葉です。
日本語では、感謝を伝える場合でも「申し訳ありません」を使うことがありますが、「죄송합니다（チェソンハムニダ）」は、謝罪の意味でのみ使われますよ。
感謝を伝える場合は、「ありがとう」という意味の「감사합니다（カムサハムニダ）」を使いましょう。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと旅行がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
