男のコうけNo.1のアイテムといえば…！美脚シルエットな「デニムパンツ」着回しコーデ
男のコうけNo.1のアイテムを味方につけたいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、美脚シルエットな「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。年中どの季節でも大活躍して、どんなコーデにもあわせやすい優れものを要チェック♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
フレアーデニムパンツ
男のコうけNo.1のアイテムといえば、やっぱりデニム！なかでも、美脚シルエットなフレアーを選ぶとスタイル抜群コーデにメイクできる。
Cordinate ジャケットあわせの大人っぽコーデ
暗めのジャケットとあわせてカジュアルダウンさせつつ、スタイルアップも狙えるコーデ。なかのトップスはロマンティックなレースを選んで清楚な印象をアピっちゃおう♡
Cordinate 挑戦カラーを取り入れた個性派コーデ
エレガントなトップスとあわせてカジュアルな中でもしっかり締める♡ バッグの緑を差し色に！
Cordinate もふもふ×ピンクの定番モテコーデ
大きなファーで存在感を全面に♡ モテアピールもできるのに、親近感もあるバランスが◎。
Cordinate シンプルなガーリーコーデ
水玉や目を惹く赤をレイヤードしたガーリーコーデ。クリスマスシーズンでも大活躍！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来