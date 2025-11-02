男のコうけNo.1のアイテムといえば…！美脚シルエットな「デニムパンツ」着回しコーデ

男のコうけNo.1のアイテムを味方につけたいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、美脚シルエットな「フレアーデニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。年中どの季節でも大活躍して、どんなコーデにもあわせやすい優れものを要チェック♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ フレアーデニムパンツ 男のコうけNo.1のアイテムといえば、やっぱりデニム！なかでも、美脚シルエットなフレアーを選ぶとスタイル抜群コーデにメイクできる。 フレアーデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate ジャケットあわせの大人っぽコーデ 暗めのジャケットとあわせてカジュアルダウンさせつつ、スタイルアップも狙えるコーデ。なかのトップスはロマンティックなレースを選んで清楚な印象をアピっちゃおう♡ フレアーデニムパンツは着回し。テーラードジャケット 16,500円／dazzlin ボディスーツ 15,400円／HONEY MI HONEY イヤリング 2,530円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate 挑戦カラーを取り入れた個性派コーデ エレガントなトップスとあわせてカジュアルな中でもしっかり締める♡ バッグの緑を差し色に！ フレアーデニムパンツは着回し。黒シアートップス 7,480円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店 ベレー帽 4,950円／RESEXXY メガネ 21,560円／Ray- Ban（ルックスオティカジャパン）バッグ 19,360円／CHRISTINE PROJECT（HANA KOREA）スニーカー 7,700円／コンバース

Cordinate もふもふ×ピンクの定番モテコーデ 大きなファーで存在感を全面に♡ モテアピールもできるのに、親近感もあるバランスが◎。 フレアーデニムパンツは着回し。ファーつきオフショルニット 7,700円／RESEXXY サンダル 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate シンプルなガーリーコーデ 水玉や目を惹く赤をレイヤードしたガーリーコーデ。クリスマスシーズンでも大活躍！ フレアーデニムパンツは着回し。赤スエット 3,157円／United Athle（キャブ）カチューシャ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）サンダル 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来