金利上昇に二度目の事故…「終活アパート」建設を進める中で感じた「銀行に怒った父」の本心

人生で最も大きな買い物といえば「家」を挙げる人が多いだろう。しかし大きな買い物は永久に保たれるわけではなく、メンテナンスも必要だし、アパート経営なら収益を確保できるか否かがとても重要だ。

そして収益を確保するために大きく影響するのが「金利」。もちろんすべて自己資金でローンを組んでいなければ関係はないけれど、レバレッジ効果を狙って借入することの方が多いだろう。

かつて大手証券会社に勤務していた作家の町田哲也さんもまさにそのように銀行のローンを組み、76歳母の終活のためのアパート建設に挑んでいた。その様子をドキュメントでお伝えする連載「終活アパート」8回は2024年から上昇している金利との関係をお届けしている。金利上昇で家賃とローンの関係を考えつつ、町田さんが思い出したのは、パン屋を営んでいた父の話だ。定年を迎えたときに母に離婚を突き付けられるような頑固な父親だった。

借り換えをしたら返済額が減るのではと提案した町田さんの言葉を聞いて、銀行に行ったという父。しかし話が難しくて途中で出てきてしまい、母がその後電話をして借り換えをしたのだという。その話をするに「あいつらふざけやがって」と怒っていた父の姿を思い出していたそのとき、アパート建設には二度目の事故の一報が……。

強風で2度目の事故が…

建設中のアパートは、3月に入ると外壁の工事が一段落し、内装の工事が本格化していた。フロアの板張りをし、部屋と部屋との間の界壁を作り、回線や配管、ダクトを整える。アパートの構造で特徴的なのは、階段が多いことだ。共有の階段がなく、各部屋に1階玄関までの階段が設置されている。10もの階段が入り組んだ造りが、アパート全体の構造を複雑にさせていた。

通常であれば1社で進める大工工事を2社に発注したのは、アパートの規模が大きいという背景もあった。延べ床面積は500平方メートル近くに達するうえに、階段にスペースを取られるので、すべての部屋が異なる間取りになっている。現場で働く職人たちの悲鳴が聞こえてくるようだった。

アパート建設で2度目の事故が起きたのは、3月末のことだった。強風で足場が揺れ、隣家の軒樋（のきどい）が壊れてしまった。工務店の田尻さんより報告を受け、ぼくも翌朝にはアパートに向かった。大工の責任者は笹本さん。高校を卒業してから大工の世界に入った、この道30年近いベテランだ。

「こんなこと、はじめてです」

笹本さんは頭に巻いたタオルと取ると、神妙な表情をして頭をかいた。20センチ以上は確保された隣家との距離が埋まるほどの強風だったのだろう。ほかに建物の被害はなく、ケガ人も出なかったのが幸運だったのかもしれない。

都内をベースに、木造の戸建てから重量鉄骨やRCのアパートまで幅広く手掛ける笹本さんも、これほど複雑な構造のアパートは経験したことがないという。順調に工事は進んでいるので、あまり急がないほうがいいのかもしれない。

賃料収入発生までの金利負担

アパート建築をはじめて痛感したのは、賃料収入が発生するまでの金利負担の大きさだ。建築中は家賃が取れないので、一方的に利払いだけが家主に降りかかってくる。急いではいけないとわかっていても、減少し続ける預金残高が気になって仕方なかった。

借入れをすると、銀行とのつき合いは金利支払いだけではない。経営状態が良好に保たれていることを確認するため、定期的に経営成績を報告しなければならない。銀行が注目するポイントは、資金収入に加えて債務者の財政状況やほかの借入れの有無などだ。

担保となる土地の評価を適正にするために、定期的に不動産鑑定もしなければならないことを知ったのは、契約の直前だった。費用は当然こちら持ちで、違反すれば借入金を返済しなければならない。今まで何度も説明したというが、頭から完全に抜け落ちていた。

「融資で手数料を支払ううえに、鑑定費用も払わなくちゃいけないんですか？」

「申し訳ございません。これが融資させていただく前提になりますから」

本田さんのいい方は丁寧だが、交渉の余地がないことは言葉の端々から伝わってくる。アパートの建設費用や不動産の購入価格は、相手との交渉で決まっていく。一方で銀行とはこういった話し合いに意味のないことが、冷たい反応に思えたのかもしれない。

父なら「ふざけるな」と怒鳴りつけていたかもしれないが、いい合ったところで減額してくれるわけではない。B銀行が、トータルで最善の条件を提示してくれたのは事実だ。これからつき合いがさらに増えるかもしれない。対立するわけにはいかなかった。

父の怒りはもしかしたら…

銀行からの帰り道、ぼくはなぜか住宅ローンの借り換えに銀行に向かった父のことを思い出していた。父が怒って席を立ったのは、副支店長の言葉が理解できなかったからだと母はいった。それは間違っていないと思う。パンを作っては、高校生相手に販売する毎日に、金融の専門用語など必要なかった。

もしかしたら、父は理解したいより話がしたかったのかもしれない。銀行員とではない。ローン金利の話をしたときのように、ぼくともう少し、株式や投資信託などの金融商品やマーケットについて話したかったのではないか。ぼくなら、社会人になったわが子と対等に話してみたい。気づかない自分が情けなかった。

株式投資だけを楽しみに、父は晩年の生活を送っていたという。なぜ仕事のことは話せないなどと突き放さずに、相手をしてあげなかったのか。大嫌いだった父だが、ときどき今の自分をどう思うか訊いてみたい気持ちになる。

