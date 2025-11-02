お笑いタレントの有吉弘行（51）が2日、パーソナリティーを務めるJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。和田アキ子（75）とのエピソードを明かした。

この日、和田が40年間MCを務めたTBS「アッコにおまかせ！」の放送終了を発表。過去に同番組の準レギュラーを務めていた有吉は和田との思い出を振り返った。

「初めて飲みに行った時、アッコさん家に連れていかれて」と、自宅に松村邦洋、「バナナマン」設楽統とともに招かれ飲んだことを回顧。「俺らが帰ろう帰ろうとしてたら“ちょっとお前ら財布出せ”って。中のお札とかをアッコさんがパンツの中に入れて“取れるもんなら取ってみろ”って」と衝撃の“帰宅阻止”を受けたことをぶっちゃけた。

無一文で逃げ出たという有吉一同。「どうやって帰りますか？って言ってたら松村さんが靴下の中から“こういうことあろうと思って”って1万円。で、松村さんに送ってもらって」と振り返り、共演者を驚かせた。和田からは後日、泣きながら電話での謝罪があったと明かし笑いを誘った。