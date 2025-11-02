シスレーから新作登場♡「フィト アイ パレット」で叶える奥行きアイメイク

洗練された発色と上質なツヤで、まぶたに無限の表情を宿すシスレーの新作「フィト アイ パレット」が登場しました。ヌーディーにもドラマチックにも仕上げられる4色セットのアイシャドウは、指先でなじませるだけで美しいグラデーションが完成。植物由来の保湿成分を配合したフォーミュラで、使うたびにまぶたをやさしくケアしてくれます。

シスレーの「フィト アイ パレット」で叶う、無限の発色美

繊細なツヤ、奥行きのあるマット、そして煌めくスパークル--3つの異なるフィニッシュが1つに詰め込まれた「フィト アイ パレット」。ひと塗りでナチュラル、重ねて深みのある印象に。

なめらかなテクスチャーがまぶたに溶け込み、自然な陰影と立体感を演出します。ロングラスティング処方で、美しい仕上がりが一日中続きます。

2つのカラーバリエーションで叶える理想のまなざし

1つ目は「1 テンダー トフィー」。ゴールド、コーヒー、チョコレートなど温もりのあるブラウン系で、上品なモダンエレガンスを表現。日常使いにも特別なシーンにも映えるタイムレスなパレットです。

2つ目は「2 ボワ ドゥ ローズ」。ピンク、ピーチ、バーガンディを基調としたロージーブラウン系で、可憐さと洗練を両立。単色でも、重ねても美しい、甘さと深みを兼ね備えた大人のカラーです♪

上質なツヤとケアを両立するアイシャドウ

価格：全2種 各18,700円（税込）



「フィト アイ パレット」は、植物由来の保湿成分を配合。乾燥しやすいまぶたにうるおいを与え、つけ心地はしなやかで軽やか。

パウダーなのにクリーミーに変化し、指でもブラシでも均一に伸びて密着します。使うほどに、まぶたそのものが美しく整うような感覚に♡

まなざしに、余韻を。美しさが続くアイメイクを

まぶたにそっと色を重ねるたび、印象が変わる--そんな魅力を秘めた「フィト アイ パレット」。日常にも特別な日にも、自分らしい表情を描くことができます。

上質なカラーとツヤで、心まで満たされるようなメイク体験をシスレーとともに。