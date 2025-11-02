◇ラグビー関東大学対抗戦Aグループ 早大 20―25 帝京大（2025年11月2日 東京・秩父宮ラグビー場）

昨季対抗戦王者の早大が、全国大学選手権4連覇王者の帝京大に20―25（前半13―22）で敗れて今季初黒星を喫した。

敗れたものの7点差以内のため勝ち点2を獲得し、総勝ち点26で単独首位をキープ。これで早大、帝京大、明大、筑波大がそれぞれ1敗という状況となった。帝京大―明大、早大―明大のカードを残しており、優勝争いは混戦の様相を呈してきた。

早大は7―14で迎えた前半27分、SO服部亮太（2年）がハーフライン付近から約50メートルの長距離ドロップゴールを決めて会場を沸かせた。ロングキックを得意とし、練習での最長飛距離は70メートルにも及ぶという“長距離砲”。同じ場面を想定した練習をしたことはないが「ドロップキックの練習はしていて、同じ要領なのでその成果が出たかなと思います。良いキックができると自信につながるのでそこはよかった」と振り返った。

服部のドロップゴールで3点追加した後、CTB野中健吾主将（4年）がペナルティーゴールを決めるなど一時は1点差に迫ったが、最終的には20―25で惜敗。服部は「取り切れるところでスコアできなかったのは、ゲームコントロールする10番の責任。チームを勝たせられなかったのは僕の責任」と司令塔としての反省も口にした。