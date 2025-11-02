RADWIMPS、20周年トリビュートアルバム『Dear Jubilee』ジャケット公開 14日間連続で参加アーティスト発表へ
RADWIMPSが11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』のジャケットが公開された。
【番組カット】アグレッシブにベースを弾く武田祐介ほか、RADWIMPSのアツいライブ写真多数
同作には全14曲が収録され、11月3日から14日間にわたり、参加アーティストと各カバー楽曲が1日1組ずつ発表されることも明らかにされた。発表はRADWIMPSの公式SNSおよびトリビュートアルバム特設サイトで随時行われる。
RADWIMPSは現在、最新アルバム『あにゅー』を携え、全国9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中。メジャーデビュー記念日を含む11月22日から24日までの横浜アリーナ3Days公演では、BUMP OF CHICKEN（22日）、Vaundy（23日）、YOASOBI（24日）をゲストに迎えたスペシャルな対バンライブが行われる予定となっている。
20周年の節目に向け、多方面で精力的に展開するRADWIMPS。今後発表される参加アーティストのラインナップにも注目が集まる。
