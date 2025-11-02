FM大阪55周年イヤーラストに大型イベント 大阪城ホールに“スペシャル”な4組集結へ【一覧】
FM大阪は、同局55周年イヤーを締めくくるイベント『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』を、来年2月13日に大阪城ホールで開催すると発表した。いまをときめくアーティストが大阪城ホールに集結する。
【写真】大阪城ホールに集結！ アンジュルム、BUDDiiS、≒JOY、CLASS SEVEN
出演は、ハロー！プロジェクトからアンジュルム、史上最大規模のアリーナツアーを成功を収めたBUDDiiS、指原莉乃プロデュースの≒JOY、今年7月に配信デビューを果たしたTOBE所属のCLASS SEVEN。
「リスナーの皆さんに55周年の感謝の気持ちを込めてお届けするスペシャルな1日です」と予告している。
■『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』
開催日時：2025年2月13日（金）開場午後5時30分・開演午後6時30分
会場：大阪城ホール
出演：アンジュルム／BUDDiiS／ ≒JOY／CLASS SEVEN
MC：下埜正太
チケット：全席指定8800円（税込み）
※枚数制限：1人4枚まで
※3歳以下無料、4歳以上チケット必要
(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい）
【写真】大阪城ホールに集結！ アンジュルム、BUDDiiS、≒JOY、CLASS SEVEN
出演は、ハロー！プロジェクトからアンジュルム、史上最大規模のアリーナツアーを成功を収めたBUDDiiS、指原莉乃プロデュースの≒JOY、今年7月に配信デビューを果たしたTOBE所属のCLASS SEVEN。
■『FM OSAKA 55th anniversary RADIO WONDERLAND』
開催日時：2025年2月13日（金）開場午後5時30分・開演午後6時30分
会場：大阪城ホール
出演：アンジュルム／BUDDiiS／ ≒JOY／CLASS SEVEN
MC：下埜正太
チケット：全席指定8800円（税込み）
※枚数制限：1人4枚まで
※3歳以下無料、4歳以上チケット必要
(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい）