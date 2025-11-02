「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）

ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。

勝利まであとアウト２つで追いつかれ、延長十一回にスミスの一発で決勝点を献上。第３戦の延長１８回の死闘に続き、紙一重の戦いで敗れた。

ゲレーロＪｒ．の目からは涙があふれ、選手らは落胆。本拠地は一気に静まりかえった。ジョン・シュナイダー監督は試合後の会見で「自分たちの野球はできた。彼ら（ドジャース）は確かにいいチームだけど、僕はこのチームの２６人、世界中のどのチームより誇りに思う」と自軍の選手らをたたえた。

ただ、会見の締めくくりには自ら切り出した。「デーブ（ロバーツ監督）とドジャースにおめでとうと言わずにここを去るわけにはいかない。本当に激しいシリーズだった。自分たちが最後まで勝ち残れなかったのは残念だが、デーブとそのスタッフ、そしてチームの皆に心から祝福を送りたい。素晴らしいワールドシリーズだった」。王者に敬意を示し、「ありがとう」と席を立った。

今後、語り継がれるであろう歴史的なシリーズとなった。ロバーツ監督もシュナイダー監督とブルージェイズに敬意。「ジョンと彼のチーム、スタッフ、組織には本当に敬意を持っている。彼らは全力でぶつかってきたし、まさに殴り合いのような激しい戦いだった。お互いに殴られたら殴り返して応戦して。本当に凄かった。言葉にならない。心の底からそう思います」。激しい戦いを物語る、疲労困憊（こんぱい）の表情でライバルをたたえた。