¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²Æü¤Î´ôÉìÂç²ñ¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò¹µ¤¨¤ëÃª¶¶¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÃÏ¸µ³®Àû¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉÕ¤±¿Í¡¦ÄÔ¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡££³£·£´£²¿Í»¥»ß¤á¤ÎÂç¡ÖÃª¶¶¡×¥³¡¼¥ë¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¤Æ·ãÆ®¤òÅ¸³«¡£ÙÝÇË¤ê¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò²óÈò¤·¡¢ÙÝÇË¤ê¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡ÇØÃæ¤Ø¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò·è¤á¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤éÀµÄ´¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò´Ö°ìÈ±¤Ç²óÈò¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ·â¤Î¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤ò¼ó¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿Ãª¶¶¤Ï¡¢²¿¤È¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÃæÍ¸¿¿Êå¤ÎÆÀ°Õµ»¥é¥ó¥É¥¹¥é¥¤¥É¤òÈ¯¼Í¡£¤È¤³¤í¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤Ë½Ð¤¿¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¥¹¥¿¡¼¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç²¦¼Ô¤«¤é¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü½é¤á¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¶¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãª¶¶¹°»ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥¢¥ó¥¿¤ÎÂ¸ºß¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Âç¾æÉ×¤À¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¡×¤ÈÀë¸À¤µ¤ì¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÄÔ¤ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡ÖÄÔ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Íê¤à¤Ê¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö´ôÉì¤Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢º£Æü¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¢¡Ä¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²¶¤Ï´ôÉì½Ð¿È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¢ºÇ¸å¤Ë¡ª¡¡´ôÉì¤Î³§¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÂåÌ¾»ì¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±¶¿¤Î¸åÇÚ£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¤«¤éÂÐÀïÍ×µá¤â¼õ¤±¤¿Ãª¶¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾ðÊóÎÌ¤Ï¤±¤¿°ã¤¤¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³°Æ»¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê·è¤Þ¤ó¤Ê¤¤¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤ã¤¢²¶¡¢ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤è¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿Ê¸À¤µ¤ì¤ë¡£Ãª¶¶¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤â¶á¤¤¤¦¤Á¤ËÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡³°Æ»¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êà¤¢¤ÎÃËá¤Ê¤Î¤«¡Ä¡££±£°£°Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¿¡£