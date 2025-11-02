ÃæÅç Îç¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×2·î18ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¡Ö¸¤¥³¥ó¡ª2022¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¿·ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÃæÅç Îç¡¢ÂÔË¾¤Î3rd.¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤¬2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡ªÉ½Âê¶Ê¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ìÄó¶¡¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Âê¶Ê¤Î¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤Ë¤è¤ëºî»ìºî¶Ê¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÃæÅç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿Æø¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¤·¤¿³Ú¤·¤µËþÅÀ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÅç¤é¤·¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª¤¤é¤¯¥Ý¥Ã¥×¥¹¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤ÊÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤ËÃæÅçÆÃÍ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥ì¥ó¥²¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢¾¯¤·¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê1¶Ê¤À¡£³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¡¢10·î19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙÂè2ÃÆPV¤Ë¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¤Î¶¦ÄÌ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÆü22»þ30Ê¬¤«¤é¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤â¤·¤â¥·¡×¤¬¼ýÏ¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Èºî¤ê¾å¤²¡¢ÃæÅç¼«¿È¤¬ºî»ì¤âÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î£±¶Ê¤À¡£Â¾¤Ë¤â½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÃæÅç¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ëºî¤ê¡¢ºòÇ¯¼«¿È¤Î20ºÐ¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡¦ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤ª¤È¤Ê°·¤¤¡×¤âCD¤Ë½é¼ýÏ¿¡£Â¾¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶Ø¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â³Êó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î20Æü(ÅÚ)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯¼Â»ÜÍ½Äê¡£Ìó2¥õ·î¤Î´Ö¡¢³Æ²ó°ã¤¦ÆâÍÆ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£È¯ÇäÆü¤Î2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î21ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý³Ø±àÊ¸²½º×¡Ø½ÐÀÊÈÖ¹æ¤Ë¤¸¤å¤¦¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ª¡Ù¡×¤â11·î29Æü(ÅÚ)¤Ë½ÂÃ«¤ÎÅìµþ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÀä»¿ÈÎÇäÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖANIMAX MUSIX 2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæÅç Îç¡£º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹È¯É½¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂ³¤¯³èÌö¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2·î18ÆüÈ¯Çä
3rd ¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¡Ú¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-263
²Á³Ê¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
M1. ¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ìºî¶Ê¡§Á°»³ÅÄ·ò°ì/ÊÔ¶Ê¡§»°¹¥·¼ÂÀ
M2. ¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§ÃæÅç Îç/ºîÊÔ¶Ê¡§À±¶äÇµ¾æ
M3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
M4. ¤ª¤È¤Ê°·¤¤
ºî»ìºî¶Ê¡§ÃæÅç Îç/ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾ ¹Ò
Â¾¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¡ãBlu-ray¡ä
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Music Video
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Behind The Scene
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙ²ò¶Ø
¡Ú¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTCL-35389
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
M1. ¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M2. ¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
Â¾¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¡ãÉõÆþÆÃÅµ¡ä
»£¤ê²¼¤í¤·¡ª¥È¡É¤ì¤¤¡É¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à10¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ë¤ËÉõÆþ
Pre-add / Pre-save
https://jvcmusic.lnk.to/Okiraku
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
W¹ØÆþÆÃÅµ¡ÖÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Î¡Ú¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Ü¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡Û¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ÃæÅç Îç¤¬£±Ëç£±Ëç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ä¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÚÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Û¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)21:00 ¡Á 2026Ç¯1·î12Æü(Æü)23:59
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§2025Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä ÃæÅç Îç 3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¡¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ËVTZL-263 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD¡ËVTCL-35389 / 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡§
¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸A
¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§
¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸B
¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉC¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê·ÁÂÖÊÌ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
½é²ó¸ÂÄêÈ×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-263.html
ÄÌ¾ïÈ×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-35389.html
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¤¥Ù¥ó¥È
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂÐ¾Ý¥«¡¼¥È¤Ï11·î15Æü10»þ¡ÁÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ê¥¤¥Ù·èµ¯½¸²ñ¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¤ä¤ë¤è¡ª
2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ) ¼õÉÕ13:30 / ³«±é14:00
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á½é·ØÊÔ¡Á
2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë) ¤ªÃëº¢
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê
¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á²Î¾§ÊÔ¡Á
2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë) 17»þ
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²èÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×
2026Ç¯1·î¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥ó¡¦¥Í¥¤¡¦¥Õ¥§¥ë¥Æ¥£¥ª¡§Æâ»³Í¼¼Â
¥Æ¥£¥ë¡§M¡¦A¡¦O
¥«¥à¥·¥ó¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Ñ¥Ê¥á¥é¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¥¢¥ë¥Æ¡§¼ã»³»í²»
¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥À¡§ËÙÆâ¸Íº
¥Ç¥£¡¼¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ ½¡¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË
²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÃæÅç Îç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/okiraku_anime
©ÀÖÃÓ½¡¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿¤ªµ¤³ÚÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÃæÅç Îç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://e-stonemusic.com/nakashimarei
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://okiraku-ryousyu-anime.jp