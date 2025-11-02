※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は高熱の妻を放置し助産師に会いに行く。その頃心配した職場の上司・鬼ツカ課長が妻を病院に連れていってくれた。家に戻り動画配信を見ようとすると、そこには「佐野みく」という見知らぬアカウントが。妻はすぐにそれが助産師の名前だと気づいた。そこに夫が帰宅して…？



嘘がバレた…！

修羅場に…!?あれ？逃げ道は、もうない。テレビに残っていた「佐野みく」のアカウントを見た瞬間、夫の顔は青ざめます。“うっかり消し忘れ”た裏切りの痕跡。自分で掘った墓穴がぽっかりと口をあけてそこにありました。しかし数秒前まで殺気を放っていたかのように見えた妻は突然笑顔に。夫を追求するのはまだ早い。もっと証拠がそろって、言い逃れできなくしてから完膚なきまで打ちのめしてやらねば…コトコト煮詰めることにしたのです。(ぽん子)