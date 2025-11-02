◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり最多の１７回目の優勝を飾った。２分１秒差の２位に中大、２分３５秒差の３位に青学大が続いた。前年覇者で今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）を制した国学院大は２分５２秒差の４位だった。早くも２戦が終了し、残るは第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）だけ。最終決戦まで２か月もあるが、勝負の行方を予想する。

今季、伊勢路は駒大が完勝、出雲路は国学院大が快勝。昨季の箱根路は青学大が圧勝した。直近の学生３大駅伝を制した３校に加え、スピードを生かした爆発力がある中大が、第１０２回箱根駅伝の有力な優勝候補に挙がるだろう。青学大の原晋監督も「駒大、国学院大、中大、そして、青学大が４強でしょう」と語る。

４強にはそれぞれ持ち味がある。

駒大は佐藤圭汰、山川拓馬、伊藤蒼唯、帰山侑大の４年生を中心に戦う。山の特殊区間には強みを持つ。

上りの５区は山川が１、３年時に区間４位と安定した走りを見せた。下りの６区は伊藤が１年時に区間賞、３年時に区間２位と好走した。特に前回、５６分４７秒の驚異的な区間新記録をマークした青学大の野村昭夢（現・住友電工）に次ぐ区間２位ながら５７分３８秒の歴代５位の好記録で山を下った伊藤は区間記録を更新できる力を持つ。山川は２区、伊藤は３区など、両選手ともに平地の主要区間を担うこともできるため、大八木弘明総監督と藤田敦史監督の采配が注目される。

「７割の仕上がり」（藤田監督）ながらも伊勢路のエース区間を区間３位で走った佐藤は、やはり、ポテンシャルが高い。箱根路に向けて調子が上向くことが期待される。故障だけが怖い。

駒大は前回の箱根メンバー１０人中９人残っていることも大きな強みだ。

国学院大の最大の強みは分厚い選手層だ。主将の上原琉翔（４年）、エースの青木瑠郁（４年）、マラソン日本人学生歴代８位（２時間８分５０秒）の高山豪起（４年）、新エースの野中恒亨（３年）、出雲４区区間新の辻原輝（３年）。主力の５選手は往路の主要区間でライバル校のエースたちと対等に戦える力を持つ。昨季まで３年連続で２区を担った平林清澄（現ロジスティード）の穴は大きいが、５本柱の全員の成長で十分に埋められる。伊勢路で不調だった青木、辻原は箱根路では本来の力を発揮することが求められる。

国学院大は、箱根駅伝で前々回９区７位、前回１０区３位の吉田蔵之介（３年）をはじめ、復路を担う中間層の人材も豊富。今季の学生３大駅伝でデビューした尾熊迅斗、飯国新太、浅野結太ら２年生の新戦力も台頭している。

最大のポイントが山上りの５区だ。前々回は上原、前回は高山が走ったが、それぞれ区間１７位、１４位と苦戦。「上原、高山は平地の主要区間で頑張ってもらいます。５区の候補は下級生に３人います。戦えるめどは立っています」と前田康弘監督は明かす。５区を区間５位以内でまとめれば、悲願の箱根路初制覇が見えてくる。

青学大は、マラソン日本学生記録保持者（２時間６分５秒）の黒田朝日（４年）という大エースの存在が心強い。３年連続で２区を走れば、区間新記録の更新も期待できる。上りの適性があり、走力も抜群の黒田朝日が５区に回った場合「４代目・山の神」を襲名する可能性も秘める。黒田朝日を支える準エース格の小河原陽琉（２年）、塩出翔太（４年）の走りが重要になる。飯田翔大（かいと）、折田壮太、安島莉玖、黒田朝日の弟の然ら２年生のさらなる成長も３連覇のためには欠かせない。

「この１１年で８勝。箱根駅伝を勝つためのノウハウがあります」と原監督は胸を張って話す。毎年１月２日、３日にピークを合わせる指揮官の手腕は青学大のストロングポイントだ。

中大は、前回の箱根駅伝では１区の吉居駿恭（４年）のロケットスタートから５区途中まで首位を快走した。前回２区９位の溜池一太（４年）、同３区区間賞の本間颯（３年）、同４区９位の白川陽大（４年）と先頭を走り切った経験者が残っていることは大きな強みだ。前回７区７位の岡田開成（２年）がエース級に成長したことも大きい。上りの走りに適性を持つ溜池が５区に回り、岡田が２区を担うことも可能だろう。

中大は箱根駅伝で最多の１４回の優勝を誇るが、最後の栄冠は、ちょうど３０年前の１９９６年までさかのぼる。現チームの藤原正和監督、選手にとって、優勝は未体験ゾーン。前回のような一気呵成（かせい）の勢いを出せるか、あるいは、経験不足に苦しむか。それとも、伝統という目に見えない力が働くか。出雲駅伝１０位、全日本大学駅伝２位という結果が示すように、４強の中で、最も上振れも、下振れもする可能性が大きいチームだろう。

今季好調のエース山口智規（４年）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）の３本柱を擁する早大も強力。ただ、４強に比べると、やや、選手層が薄いか。

駅伝巧者の創価大と帝京大、斎藤将也（４年）とヴィクター・キムタイ（４年）というダブルエースを擁する城西大も最大限の力を発揮すれば、優勝争いに加わる力を持つ。

原監督は「４強に大きな力の差はない。結局、大一番で力を発揮したチームが勝ちます」と話す。まさに、その通りで、逆も、しかり。箱根駅伝直前に、インフルエンザの集団感染などトラブルが発生すれば、４強といえどもシード権（１０位以内）争いに巻き込まれるだろう。

箱根路の決戦まで、ちょうど２か月。駅伝ファンは心躍る日々が、選手と監督ら関係者はしびれる日々が続く。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）