UNISON SQUARE GARDENの田淵智也が12月3日にリリースする、自身の生誕40周年を記念したソロカバーアルバム『田淵智也』の参加ミュージシャンが発表された。

throwcurve、a flood of circle、パスピエ、ヒトリエ、多次元制御機構よだかは、本家バンドが今回のために再レコーディング。また、赤い公園の「KOIKI」には、同バンドと関わりのある小出祐介（Base Ball Bear）が参加。DIALOGUE＋の「デネブとスピカ」では堀江晶太が歌唱キーにあわせてすべての楽器を再演奏し、クロスボーカルとして歌唱参加するなど、今回限りのセッションが満載。そしてUNISON SQUARE GARDEN 斎藤宏介が「シュガーソングとビターステップ」のギターを再録し、本家の田淵のパートのコーラスに参加している。

鈴木浩之（THE KEBABS）、ヒトリエ、throwcurve、a flood of circle、パスピエ、小出祐介（Base Ball Bear）、堀江晶太、林直大（多次元制御機構よだか）、斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN）といったミュージシャンが、田淵の生誕40周年を祝うカバーアルバムを彩った。

さらに、アルバム発売を記念した田淵のサイン会も各地で行われることが決定。CDの初回プレス分に封入されるシリアルコードで応募できる予定だ。詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）