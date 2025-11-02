今回の舞台はメキシコ・カンクンでカレンダー写真を目指す！

まず訪れたのは、メキシコを代表する大自然の神秘セノーテ。ユカタン半島に数千あるといわれる泉の中でも、圧倒的な透明度を誇るのが「ドス・オホス・セノーテ」。森の奥に広がる巨大な洞窟には、天井の隙間から光が差し込み、水中には青のカーテンが出現。神々しい中岡をテーマに、息をのむ1枚を撮影！

続いて訪れたのは、まるで水中庭園のような「ニクテ・ハ・セノーテ」。透明な水の中に、無数の蓮が揺れる美しいロケーション。太陽の光が差し込むと、水中はまるでモネの絵画のよう。蓮の上を飛ぶようにポーズを決めるも、中岡の頭皮も照らし出す。これをカレンダーにするのはいたたまれない。

続いてはSNSで大バズリ中のインフルエンサー、モンツェさんとコラボ！モンツェさんの相棒・カラスのポジートくんが、人の髪をふわふわにセットする動画が話題に。中岡の髪もポジートくんに整えてもらい、奇跡のヘアセットショットに挑戦！

続いてはメキシコの市場で出会ったスゴ技職人・ダニエルさん。彼の特技は、離れた場所からジャガイモをスライスし、そのまま鍋に入れる超絶テクニック！中岡も修業に挑み、ポテトをひたすらスライス。2時間後、ついに見事な放物線を描き、ポテトが鍋にイン！高速スライスの連写写真も、カレンダー候補に選ばれた。

夜の飲み屋街で見つけたのは、電流を流す謎の商売「トケストケス」。お金を払って電流を体験するという、一風変わったメキシコ流エンタメ。中岡は日本代表として100ボルトに挑戦！60ボルトを超えると、手が離せなくなる事態に。苦悶の表情の中岡、その姿も候補の一枚に！

最後の一枚は青に輝く神秘の絶景！やってきたのはカンクン北部の小島・ホルボシュ島へ。ここでは夜、海を泳ぐと青く光る幻想的な現象夜光虫を見ることができる。体に触れると光を放つ発光プランクトン。その神秘的な光の中を泳ぐ中岡を撮影するはずが、この日は月が明るすぎて、カメラに全く映らず…。テントで暗闇を再現したり、海水をバスタブにためてかき混ぜたりと試行錯誤。最終的には、水中スクーターの噴射で光を際立たせる作戦！

今回撮影した写真は7枚。カレンダー写真に選ばれたのはセノーテで撮影した神々しい中岡の一枚に。

以上、ロッチ中岡のQtubeでした！