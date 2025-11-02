Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ì²¡¤·¤¬Â¤ê¤º¡£Ä»À´vs.ÆÁÅç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå
¡¡11·î£²Æü¤ËJ£²Âè35Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î£µ°Ì¡¦ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È£·°Ì¡¦¥µ¥¬¥óÄ»À´¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÆÁÅç¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¡£17Ê¬¤Ë»³ÅÄÆà±û¡¢41Ê¬¤Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬ºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ¨GK¤Î¹¥¼é¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Ä»À´¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£53Ê¬¤Ë¤ÏÀ¾Ìð·ò¿Í¤¬²Ì´º¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¤ËÃÆ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆÁÅç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£60Ê¬¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¼¯¾ÂÄ¾À¸¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò»î¤ß¤ë¤¬¡¢Å¨¼éÈ÷¿Ø¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¢¤È°ì²¡¤·¤¬Â¤ê¤º¡£»î¹ç¤Ï£°¡Ý£°¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¾¡ÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
