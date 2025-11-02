グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は"ぷにたん"としても活動するグラドル・能美真奈さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】まっくすぷにから少し絞られた最新ボディ

☆たわわに実って貴重な"マックスぷに"のイチャラブ沖縄旅行作品！



19thDVD『まるごとぷに』(スパイスビジュアル)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年10月18日）





●能美真奈（のうみ・まな）

1996年6月24日生まれ 石川県能美市出身 T160 B110(J) W75 H110

"ぷにたん"として石川県を拠点にアイドル活動もしています。一応、グラビアアイドルの時の名義は能美真奈。

2022年の10thDVDのリリース時に取材した際には、作品のタイトルにHって入っているいるのに、取材の時はIカップに成長みたいな記事になりましたが、その後もたわわに実りつづけてます。

そしてJカップになり、今作が"マックスぷに"とのことのようです。確かに迫力がどんどん増しているよう感じます。

――今回はいつどちらで撮影しましたか？

能美 今年の3月に沖縄で撮影してきました。

――テーマとか、役柄はどんな感じですか？

能美 今回は、カップルで沖縄旅行へ行くというテーマで撮影していただきました。

――お気に入りポイントとか、推したいシーンをお願いします。

能美 気に入ってるのは、オーバーサイズのピンクのニット。ちょっとダボッとした衣装で、朝（ベッド）のシーンで着ています。

ゆるっと垂れ下がって、最終的には全部、肩からストンと脱げちゃうんですけど。

あとは、やっぱり定番の三角ビキニ。この（ジャケットの）裏のマゼンダ色の三角ビキニは、今まであんまり着たことがなかったので、ちょっと新鮮かなっていう。

――ジャケットの表紙はお風呂ですか？

能美 はい、シンプルなザ・グラビアのお風呂シーンという感じの衣装になってます。

――大きな胸が表現できているシーンは？

能美 今回、全部どれも、たわわに実っているかなと思います。

――今作に自己評価は？

能美 そうですね、88点くらい。この時が、自分的に"マックスぷに"だったので。それももちろん「好き」って言ってくれるファンの方もいるけど。自分的にはもう少し可愛くできたかなということでマイナス12点です。

――今はどんな感じですか？

能美 今はその時から10キロくらい痩せて、なんか調子いい感じです(笑)。

――それはなんで痩せたんですか？

能美 きゅうりのダイエットをしました（笑）。

――具体的には、どんなダイエットなんですか？

能美 夜ご飯の前に毎日、きゅうりとグリーンサラダみたいなやつにオリーブオイルと塩を付けて食べてから、白いご飯少量と鶏肉の素焼きみたいなやつを食べていました。

――運動とかは、しないんですか？

能美 運動はウォーキングくらいです。

――ウォーキングは毎日やるんですか？

能美 毎日はしてなかった(笑)。週に3、4回くらいです。

――それで、1か月くらいで、10キロ痩せたんですか？

能美 いや、これ撮り終わってからやったんで、4か月くらいゆるゆると、リバウンドしないように頑張りました。もう少し、これからもゆるゆると落としていきたいなと思ってます。

――「痩せないで」って思っている人もいるよね。

能美 いるんですけど、以前15キロくらい痩せた時に「あっ、可愛い」って言ってくれてたんで。どんな"ぷにたん"でも好きでいてくれるのかなって思ってます。

――お知らせできる情報はありますか？

能美 特にないんですけど、毎週土曜日に、自分の『（ぷにたんの）ぷにきゅんラジオ』（MROラジオ19時45分〜20時）を放送しているので、ぜひ聴いてください。

――ところで29歳になられたんですね。

能美 29歳ですね。来年30です。今回のDVD、19本目だったので、次、20本目も是非、期待していてください。

――20代のうちにやっておきたいことはありますか？

能美 えっ、なんだろう？

――結婚とかは？

能美 結婚は全然、考えてなくて。海外旅行したかったんですけど、それは叶えることができました、今年。

――どちらへ？

能美 ベトナムに行ってきました。

――仕事じゃなくて？

能美 プライベートで。ずっと行きたいなと思っていたので、20代のうちのそれを叶えることができて、良かったなと思ってます。

＊ ＊ ＊

というわけで、公式のサイズはバスト110cmのJカップで、ヒップも110cmなのですが、今作が確かに"マックスぷに"作品ということで、迫力満点の貴重な作品となっております。

そしてその後は"きゅうりダイエット"で「その時から10キロくらい痩せて、なんか調子いい感じ」とのこと。20作目の次回作もとても楽しみであります。

取材・文・撮影／北川昌弘