俳優の岩城滉一（74）が2日までに自身の公式YouTubeチャンネルを更新。「乗るのが一番楽しい」と語るこだわりの愛車を披露した。

岩城は「【クラシックカー】岩城滉一のオシャレすぎるクラシックミニがさらにカスタムされてました」とのタイトルで動画を更新。

白いルーフにティファニーブルーの1999年製の英国車「ミニクーパー（クラシックミニ）」で登場した岩城。自宅から、自身が会長を務める神奈川大井射撃場まで、往復約140キロの道のりを自身で運転してきたと言い、車は「何台か持っているんだけど、これ乗るのが一番楽しい」と笑顔を見せた。

同車は限定カラーで、この日の岩城も同じティファニーブルーのスタジアムジャンパーで登場。「なんか、きれいな、可愛い車でずっと乗りたいなと思って、気に入っている」と語り、「スピード出して走る時代でもないんで、そんな速い車買ってもね。もうこれで十分。普通にどこでも行けるんで」と語った。

これまでにもパワステを付けたり、シートも付け替えてシートヒーターも付いているなどのカスタムを続けているが、今後もホイールやタイヤ、シートベルトの交換なども計画。「これからも少しずつ、楽しみながら」と楽しみにしていた。

視聴者からは「岩城さんカッコ良すぎるって。イケおじすぎるって」「素敵です！」「渋くてカッコイイです」「センス良い」「岩城さんも渋いな」などの声が寄せられていた。