ピン芸人のチャンス大城が、前回に続き“最恐心霊スポット”へ。現地の人が名前を聞いただけで戦慄するその場所で体験した、まさかのエピソードを披露した。

【映像】沖縄最恐スポットでの野宿中にまさかの遭遇

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させる『ドーピングトーキング #9』（ABEMA）が11月1日に放送された。チャンス大城は、#1で事故物件に1週間住んだ後に仕事が増えたという体験を元に、さらに怖い所へ行けば運気が上がるだろうという持論を携えて、沖縄・大山貝塚での野宿に臨んだ。

チャンス大城は、宜野湾市にきちんと話を通して現地へ。大山貝塚には、沖縄の先人たちが霊や神を祀った祠（ほこら）があり、さらに遺体を埋葬せず風にさらして自然に返す「風葬」という供養が行われていた申請な場所だという。

しかも、野宿を決行した日は偶然にも「旧盆」にあたる日。さすがのチャンス大城も「とんでもない日に来たな」と覚悟を決めたそうだ。

同行していた地下芸人・ゆきおとこと共に野宿を決行し、迎えた夜中の12時。太鼓が鳴り出したと思いきや、ヒソヒソ声や足音まで聞こえ始めたという。ゆきおとこも「ここアカン、もうここはアカン！」と、音を上げる寸前だ。

次の瞬間、ゆきおとこが「火の玉やー！」と叫んだが、そこに現れたのは、なんと大学生5人組。まさかの遭遇に、チャンス大城は彼らに「冷やかしとか面白さだけで来たらあかん。ちゃんと挨拶せえ」と促したが、そこから空気が変わったという。「霊も“お前、熱いやつやな”と思ってくれたのか、空気が急に軽くなりました」と分析した。

なお、足音は大学生たちではなく軍隊（霊）らしきもので、ヒソヒソ声も確かにしていたそうだ。その後の体調を心配されたチャンス大城だったが、「絶好調です」と答えていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）