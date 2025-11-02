【ブンデスリーガ】バイエルン 3ー0 レヴァークーゼン（日本時間11月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】曲がって落ちる「ベッカム風クロス」

元イングランド代表MFのデイビッド・ベッカムを彷彿とさせるアシストだった。バイエルンのMFコンラート・ライマーの高精度クロスが話題を集めている。

日本時間11月2日のブンデスリーガ第9節で、バイエルンはホームでレヴァークーゼンと対戦した。前節終了時点で公式戦14連勝中のドイツ王者は、ミッドウィークのパリSG戦（チャンピオンズリーグ）も見据え、リーグ得点王のFWハリー・ケインや崩しの切り札であるFWルイス・ディアスらを温存して試合に臨んだ。

しかし、主力不在の中でもクオリティーを出せるのがバイエルンの強さだ。1ー0とリードして迎えた31分には、圧倒的な質を見せつける。

GKマヌエル・ノイアーのリスタートから右サイドにボールが渡ると、17歳のFWレナート・カールからのリターンパスを受けたライマーがダイレクトでクロスを上げた。レヴァークーゼン守備陣の頭を越えてから鋭く落ちたクロスは、FWニコラス・ジャクソンにピンポイントで届く。

そして、新加入のセネガル代表FWが豪快なヘディングシュートでネットを揺らす。ライマーの正確無比な右足がチームメイトのブンデスリーガ初ゴールをお膳立てし、レバークーゼンの面々もお手上げの顔をしていた。

ライマーはコンパニ政権でSB起用がメインに

ベッカムを彷彿させるライマーのクロスは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「クロス綺麗やなー」「神クロスすぎる」「思い通りの完璧なクロスだろうな」「軌道が美しい」「これはナイスボール」「今シーズンのライマーのクロス精度はどうなってん？進化しまくってる」など賞賛の声が寄せられた。

ライマーの本職はセントラルMFだが、昨シーズンに発足したヴァンサン・コンパニ体制ではSB起用がメイン。器用な背番号27の活躍もありバイエルンはレヴァークーゼンを3ー0で撃破し、破竹の公式戦15連勝（今シーズン全勝）を達成している。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

