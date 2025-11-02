【studio CLIPのバッグ】が優秀！「充実の10ポケット」「肩に負担がかかりにくい」「軽い」

バッグは見た目だけじゃなく、実用性の高さや使い心地の良さにもこだわりたい！ それなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】のバッグがおすすめです。今回は、内側と外側に合計10個のポケットを搭載したトートバッグや、軽量設計 & 太めのショルダーストラップで肩に負担がかかりにくいバッグなど、ストレスなくお出かけできそうな優秀バッグをご紹介します。

毎日使いたくなるかも！ 10ポケット付きで小物整理しやすい

【studio CLIP】「ポーチ付き10ポケットトートバッグ」\4,990（税込）

バッグの中が荷物でごちゃごちゃ……。すぐ取り出せずにイライラ……。そんな悩みを解決したい人におすすめしたいのは、合計10個のポケットが付いているこちらのバッグ。ファスナー付きポケットやオープン仕切りポケット、ボトルホルダーなどが装備されているため、小物を整理しながら収納できます。レザー風素材が上品な雰囲気も演出。休日にもお仕事にも幅広く活躍しそうです。

ストレスなくお出かけできそうな軽量トートバッグ

【studio CLIP】「軽い中綿トート & ショルダー」\4,400（税込）

中綿合繊素材を使用した、重さ約330gの軽量設計が嬉しいバッグ。公式オンラインストアで「ショルダー紐は太めに設定しており、肩に負担がかかりにくいのも嬉しいポイント」と紹介されているように、ストレスなくお出かけできそうです。取り外し可能なショルダー紐付きの2WAY仕様。ファッションやシーンに合わせて使い分けられるのも魅力的。

軽くて収納力も備わった人気シリーズの新作

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトポーチショルダーバッグ」\4,690（税込）

人気の「からだよろこぶシリーズ」から、秋の新作が登場。重さ約340g、7個のポケット付き、小物の収納に便利なミニポーチ付きと、使い心地の良さや実用性にこだわって作られているのが特徴。こちらも、太めのショルダー紐を使用しており「肩にかかる負荷を軽減」（公式オンラインストアより）できるとのこと。レジャーシーンやスポーツシーンにも重宝しそうです。

身軽にサクッとお出かけできるお財布機能付きバッグ

【studio CLIP】「アソートパフお財布ショルダーバッグ」\3,990（税込）

お札や小銭を入れられるお財布機能が付いたこちらのバッグは、身軽にお出かけしたいときに重宝しそう。ショルダー紐はファッションや身長に合わせて長さ調節が可能。ファスナーの引き手にキーホルダーやチャームを付けて、今っぽく可愛くデコレーションするのもおすすめです。

writer：mana.i