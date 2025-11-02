新日本プロレス「スーパージュニアタッグリーグ」は２日の岐阜大会で優勝決定戦が行われ、Ａブロック１位でＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がＢブロック１位の石森太二（４２）、ロビー・エックス（３０）を撃破し、初優勝を飾った。

極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」の２人が優勝トロフィーをかっさらっていった。ＤＯＵＫＩが石森のサイファーウタキからエックスのＸ ＥＸＰＲＥＳＳを浴びて絶体絶命のピンチに陥ったが、ＳＨＯが場外からレフェリーの足を引いてカウントを妨害。決定打を許さない。

場外から鉄板攻撃を狙ったＳＨＯが石森に防がれて一撃を浴びてしまうと、またしてもＤＯＵＫＩが孤立する。それでもブラディクロスを防ぐと、レフェリーの目を盗んで毒霧を噴射。急所攻撃から横入り式エビ固めで丸め込み、３カウントを奪ってみせた。

場内からのブーイングも何のその、ＤＯＵＫＩは「見ての通りだ。全勝優勝、完全制覇。ハッハッハ。これで誰も文句ねえだろう。ＩＷＧＰジュニアタッグ王者、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者、そしてＳＪＴＬ完全制覇。これで分かっただろ。俺こそが最強のジュニアの王だ」とマイクアピール。さらにバックステージでもＳＨＯが「見ての通りよ。最初から言っとっただろ。ワシらに敵はおらんのじゃ。当たり前の結果じゃ」と勝ち誇った。

すると２人の前に藤田晃生が姿を現し「お前らはオモチャがないとケンカもできないカスだろ？」と宣戦布告。しかし、ＤＯＵＫＩは「俺の前にまた来たいか？ 残念だったな。お前たち（藤田＆ロビー・イーグルス）はもう９月に倒してるんだ。もう興味ねえんだよ。なんか持ってこい。なんか持ってきて俺の前に立ってみろ」と一蹴し、敵なしを強調していた。