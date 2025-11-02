¡Ú£Ä£Å£Å£Ð¡Û45ºÐ¡¦ËÌ²¬¸ç¡¡ÌµÇ°¤Î£´Ï¢ÇÔ¡Ä»³ÅÄÀ»¿¿¤ÎÂÇ·â¤ÇÎ®·ì¤·È½Äê£°¡¼£³
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Å£Å£Ð£±£²£¸¡¡£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢ËÌ²¬¸ç¡Ê£´£µ¡Ë¤¬»³ÅÄÀ»¿¿¡Ê£²£·¡Ë¤Ë£³¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡ËÈ½Äê£°¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£ÒÃæÈ×¡¢»³ÅÄ¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤«²óÈò¡£È¿·â¤·¤¿¤¤ËÌ²¬¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Ë¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤¦¤¬¤¦¤Þ¤¯·è¤Þ¤é¤º¡£»³ÅÄ¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Èò¤±¤Æ£±£Ò½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£Ò¡¢½ÀÆ»¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ë»ý¤Ä£²¿Í¤Ï¡¢¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤òÁÀ¤¤¹ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼ÔÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ»³ÅÄ¤«¤é±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´éÌÌ¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢ËÌ²¬¤ÏÉ¡¤«¤é¤Î½Ð·ì¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª£³£Ò¤ËÆÍÆþ¤·¡¢ËÌ²¬¤Ïº¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ò·Ù²ü¤µ¤ì¡¢»³ÅÄ¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÀï¤ï¤ì¤ë¡£»°³ÑÄù¤á¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÌ²¬¤Ï·üÌ¿¤ËÁË»ß¡£½ªÈ×¡¢ºÆ¤Ó»³ÅÄ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤ÁÂ³¤±¤Æ»î¹ç¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌ²¬¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤ÎÀôÉð»ÖÀï¤«¤éÌµÇ°¤Î£´Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ª¤òÍî¤È¤·¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤³¤³¤«¤éºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£