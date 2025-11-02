酔いつぶれた私を、上司が【普通電車】に乗せた理由は──後日判明した『温かい配慮』に感動

これは筆者が経験した話です。

ある日の会社の飲み会後、上司が酔った私を見かねて一緒に帰ってくれました。

そのときの上司の行動に疑問を感じていたのですが、ある理由があったのです。

職場での飲み会でけっこう酔ってしまった

自分では大して酔っていないと思っていましたが、おそらく周りから見たら心配な状態だったのでしょう。

思いやりに感動し、自分も上司のように周りを優しく支えられる人でありたいと思いました。

【体験者：50代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：中谷 茜

FTNコラムニスト：Kiko.G

嫁姑問題をメインテーマにライター活動をスタート。社宅生活をしていた経験から、ママ友ネットワークが広がり、取材対象に。自らが離婚や病気を経験したことで、様々な悩みを持つ読者を元気づけたいと思い、自身の人脈や読者の声を取材し、記事として執筆。noteでは、糖尿病の体験記についても発信中。