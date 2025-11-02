今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された赤ちゃんに優しくふみふみしていた猫ちゃん。まるで、子守をしているみたいにソフトタッチでふみふみしていたようです。投稿はXにて、58.6万回以上表示。いいね数は9000件を超えました。

【動画：眠っている赤ちゃんのそばで『猫』が…】

猫さんが赤さんを優しくフミフミ

今回、Xに投稿したのは「owari_no_toki」さん。

飼い主さんがふと見ると、眠っている赤ちゃんのそばで猫ちゃんが静かに、やさしく前足をふみふみ。赤ちゃんの寝息に合わせてゆっくり手を動かしている様子は、あやしているみたいだったようです。

まるで「安心して眠ってね」と伝えているかのよう。赤ちゃんも気にすることなくすやすや眠っていたようです。きっと猫ちゃんにとっても赤ちゃんは大事な存在なのでしょう。見ていて心が温まる光景ですね。

ふみふみ猫×赤ちゃんの尊い光景に心癒やされたX民たち

眠っている赤ちゃんに、ふみふみしていた猫ちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「赤ちゃんに体重一切かからないように！横から…っ！なんて優しい猫さんなの」「尊すぎるがな」「かわよすぎる…！」「癒やされた」「可愛くて泣く！」などの声が多く寄せられていました。

たくさんの方が尊い光景によって疲れた心が癒されたみたいですね。これからも赤ちゃんは猫ちゃんに見守られながら、すくすくと育っていくことでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「owari_no_toki」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。