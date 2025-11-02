「ラス1でなんとかGET！」【ダイソー】可愛さ200点ーーッ！！「ミッフィーグッズ」

【ダイソー】ではアウトドアでも使える、キッチン系の可愛らしい「ミッフィーグッズ」が登場しています。お揃いのデザインで並べれば、統一感もアップ。今回はセット商品も含めた、イチオシのアイテムをご紹介。おうちにストックしておけば役立つかも。

フチの色が可愛い「おそとでパーティセット ナチュラル ミッフィー」

ペーパープレート・わりばし・ピックス・手提げバッグがセットになったこちら。ミッフィーの顔のシルエットが可愛いプレートは、2種類のサイズで使い分けできる便利さもポイント。食卓に並べるだけで映えそうです。各アイテムそれぞれにミッフィーがデザインされており、使うたびに気分を上げてくれそう。値段は\330（税込）。

広げて使える4つ折りタイプの「ペーパーナプキン」

ミッフィーのイラストと共に、お花が散りばめられた可愛らしいこちら。食事の際に役立つペーパーナプキンは、その場で使い切りできて衛生面でも安心。40枚入りで\330（税込）と、まとめ買いしやすいのも魅力的。広げるとサイズアップするので、テーブルを汚したくない時にもうってつけです。

蓋付きの便利な「ドリンクセット オーソドックス ミッフィー」

ストロングカップ・木製マドラー・テーブルペーパー・カップホルダーがセットになった、ミッフィーデザインのこちら。カップは蓋付きで持ち歩きやすく、ドライブやアウトドアのシーンでも活躍してくれそうです。値段は\330（税込）。ポップでカラフルなビジュアルがとってもキュート。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「マドラーに付属のミッフィーシールを貼ることで、一気に可愛さUP」するようです。

王冠デザインが映える「おうちでパーティセット シンプル ミッフィー」

レポーターHaruさんが「ラス1でなんとかGET」したこちら。ゴールドの王冠を身につけた姿が可愛い、煌びやかさのあるミッフィーデザインです。ペーパープレート・ペーパーカップ・テーブルペーパー・わりばし・ペーパーボックスの豪華セットで、あわせて使えば統一感も狙えます。値段は\330（税込）。食卓にさりげない特別感を添えたい時にいかが？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino