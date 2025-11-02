出産した元野良猫の子育ての様子がYouTubeに投稿されました。動画の再生回数は153万回を超え「本当に可愛い。もう、その一言につきますね」「ちゃんとお母さんしていて本当に凄いなぁ」「愛されてることが伝わってくる動画でした」といったコメントが集まっています。

【動画：元野良猫が赤ちゃんを産んだ結果→いつでも子猫の元へ駆けつけて…『愛情いっぱいな子育ての様子』】

保護猫と可愛い子猫たち

保護された後に出産をしたという猫のチャットちゃん。子猫たちはよちよちと歩き回るまで成長し、チャットちゃんひとりでお世話をするのは大変そう。投稿者さんの膝の上に座って育児の休憩をすることもあったそうです。

子猫のお世話を終えるとチャットちゃんは満足な顔をしていたのだそう。やさしいお母さん猫です。投稿者さんにブラッシングしてもらって気持ちよさそうにしていても、子猫の鳴き声が聞こえると子猫がいるところへ行ってしまうそうです。「どんなときでもやはり母なのですね」と投稿者さんは感じたのだそう。

離乳食を始めた子猫たち

生後1ヵ月になり、子猫たちは離乳食をスタートしたそうです。初めてなのに3匹の子猫がすんなり食べてくれたそうです。でも、その後子猫たちはチャットちゃんのお乳を飲んでいたのだそう。まだ母乳の方が安心するのかもしれませんね。

成長して巣立つ親子猫

子猫たちはさらに大きくなり、部屋の中を走り回れるようになりました。おもちゃで遊ぶようになり、遊んでいる様子を見ていると、策士な子、遠慮しちゃう子など性格が現れていたそうです。チャットちゃんと投稿者さんに見守られ成長した子猫たち、投稿者さんに見守られ安心して子育てをしたチャットちゃん。その後、みんな里親さんが決まり、巣立っていったそうです。

動画には「チャット母さん本当に野良猫さんだったのですか？ご主人様にも、よく慣れていて、子猫ちゃん達にも優しいですね」「優しい人に保護して貰ってから赤ちゃんたち生まれて良かったですね。なんとラッキーな親子でしょう」「チャットちゃんいいお母さんだよ、子猫ちゃんたちも幸せ」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ポンタポンタ」では、投稿者さんが行っている保護猫活動の様子などが投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ポンタポンタ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。