県内の褒章受章者は長年社会に奉仕する活動をした人や団体に贈られる緑綬褒章が1団体、農業や商業などで模範となる技術や業績を持つ人に贈られる黄綬褒章が7人、公共の業務に尽力した人などに贈られる藍綬褒章が9人、あわせて1団体16人が受賞しました。



受章者は以下の通り。



【緑綬褒章】

・焼津市 読み聞かせ奉仕団体「おはなしのへや」



【黄綬褒章】

・伊豆市 農林業 朝香博典さん（58）

・浜松市中央区 バス運転士 磯部佳彦さん（61）

・富士市 宅地建物取引業 宇野篤哉さん（57）

・静岡市清水区 倉庫業 小島泰樹さん（71）

・長泉町 製造業 芹澤良一さん（75）

・袋井市 瓦葺工 塚本勇人さん（64）

・浜松市中央区 屋外広告業 守屋一輝さん（64）





【藍綬褒章】・沼津市 保護司 興津史彦さん（73）・裾野市 元沼津警察署地域安全協議会副会長 勝又利幸さん（76）・浜松市中央区 静岡犯罪被害者支援センター犯罪被害相談員 鈴木博子さん（67）・藤枝市 藤枝警察署地域安全協議会会長 西村保さん（76）・富士市 保護司 福村幸郎さん（79）・島田市 静岡県小売酒販組合連合会会長 星野哲也さん（74）・静岡市清水区 保護司 宮本典子さん（76）・伊東市 保護司 罍慈秀さん（74）・静岡市清水区 静岡県酒造組合会長 望月正隆さん（63）