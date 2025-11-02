万博で話題「動く心臓」東京に登場へ 実際に拍動する形で、11・4〜9に無料一般公開【概要】
大阪・関西万博のパソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」で展示され、話題となった「iPS心臓」「iPS心筋シート」が、東京で11月4日〜9日に無料一般公開されることが決まった。
【動画】パソナ館のiPS心臓 184日動き続け…取り外される
日本テレビ「カラダWEEKイベント」の一環で、『iPS心臓展 from PASONA NATUREVERSE』と題し、万博で注目を集めた展示が東京に登場。培養液中で「iPS心臓」が実際に拍動する様子を展示する。
「本展示を通して、関東近郊の万博未訪問の方々の知的好奇心に応え、より多くの方々に最先端の医療技術に触れる機会を提供します」としている。
■iPS心臓展 from PASONA NATUREVERSE
日程：2025年11月4日（火）〜11月9日（日）
時間：初日のみ13:00-18:00、平日11:00-18:00、土日11:00-17:00
会場：日本テレビ ゼロスタジオ（東京都港区東新橋一丁目6-1）
内容：iPS心臓、iPS心筋シート（提供：クオリプス株式会社）
協力：クオリプス株式会社、株式会社パソナグループ
監修：大阪大学名誉教授・クオリプス株式会社CTO 澤芳樹 氏
主催：日本テレビ放送網株式会社
