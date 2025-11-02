◆卓球 全日本選手権カデットの部 第２日（２日、広島グリーンアリーナ）

１３歳以下女子シングルスで、第１シードの松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝が初戦の２回戦から３試合を勝ち上がり、順当に１６強入りを決めた。「目標は優勝なのでしっかり勝てて良かった」と冷静に語った。

大会初日の１日は女子ダブルスで稲垣芽唯（伏見中）と組み、初優勝を果たした。全６試合を戦い、決勝まで４試合連続のフルゲーム。午後８時半頃に表彰式が終わり、少なからず疲労はあったが「自分にとって一番大事な試合はカデットのシングルス。すぐ寝て、一から頑張ろうという気持ちで臨んだ」。心身を整え、この日は午前９時からコートに立った。

ただ、初戦は第１ゲームを３―１１で落とす苦しい滑り出しとなった。相手の宮沢真唯（横浜隼人中）は過去の対戦で競った経験があり「不安がすごくあって、入りが悪くなってしまった。心の中では本当にやばいと思っていた」。それでも表情に出さず、「一球一球考えてやろう」と平常心を心掛けた。３ゲーム連取で逆転勝利。３回戦以降は２戦連続のストレート勝ちと貫禄を示した。

小学５年だった昨年は決勝でフルゲームで敗れで優勝を逃した。悔しさを胸に悲願の初Ｖを狙う今大会。決勝まで行われる３日の最終日へ「一戦一戦がとても強い選手。油断せずに向かっていって、自分のプレーを最大限出して優勝します」と力強く宣言した。