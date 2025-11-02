¡Ú´ØÅìÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Ç²¤½£±óÀ¬Ãæ¤ÎFBÌðºê¤Ï·ÄÂçÀï¤«¤éºÆ¹çÎ®Í½Äê¡¡ÁáÂç¤ÎÂçÅÄÈø´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡¡¡þ¥é¥°¥Ó¡¼´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÁáÂç¡¡20¡½25¡¡ÄëµþÂç¡Ê2025Ç¯11·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ºòµ¨ÂÐ¹³Àï²¦¼Ô¤ÎÁáÂç¤¬¡¢Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤ÎÄëµþÂç¤Ë20¡½25¡ÊÁ°È¾13¡½22¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£µ¨½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î7ÅÀº¹°ÊÆâ¤Î¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀ2¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Áí¾¡¤ÁÅÀ26¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¤³¤ì¤ÇÁáÂç¡¢ÄëµþÂç¡¢ÌÀÂç¡¢ÃÞÇÈÂç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ÇÔ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄëµþÂç¡½ÌÀÂç¡¢ÁáÂç¡½ÌÀÂç¤Î¥«¡¼¥É¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®Àï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëÁáÂç¤ÎFBÌðºêÍ³¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï²¤½£±óÀ¬Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢Àè½µ¤ÎÀÄ³ØÂçÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆÉÔºß¡£ÂçÅÄÈøÎµÉ§´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤ÏÀÄ³ØÂçÀï¸å¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¼¡Àï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë½ªÎ»¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢23Æü¤Î·ÄÂçÀï¤«¤éºÆ¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤âÁá°ðÅÄ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬À¨¤¯¶¯¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¤½£±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡×¡£ÄëµþÂçÀï¤Ë½Ð¾ì¤»¤º²¤½£±óÀ¬¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£