「フィギュアスケート・西日本選手権」（２日、木下カンセーアイスアリーナ）

１２月の全日本選手権の予選会として行われ、アイスダンスのフリーダンス（ＦＤ）では、リズムダンス（ＲＤ）２位だった紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組が合計１３６・７４点で３位に入った。ＲＤ首位の櫛田育良（１８）＝木下アカデミー、島田高志郎（２４）＝木下グループ＝組合計１５９・２１点で優勝した。

ペア結成１カ月の紀平、西山組にとってはほろ苦いＦＤとなった。「もののけ姫」の繊細な音楽に合わせて、強さと美しさを目指したプログラム。しかしＦＤ４位で、ＲＤから順位を下げた。西山は「二つ目のコンボリフトで少しポジションがぐらついた」と、ミスがあったと振り返った。アイスダンス初挑戦の紀平は「悔しいが、試合の感覚はいい状態に持っていけた」と前を向いた。

今大会で全日本選手権への出場資格は得られたが、ＲＤとＦＤの技術点合計が国際大会「ゴールデンスピン」（１２月）の派遣基準に満たず、来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪への道はなくなった。紀平は２０２１年に右足首を負傷し、２２年北京五輪を断念してからの再出発。「この大会に出られたのが奇跡。３０年の五輪に向けて努力を重ねたい」と話した。

自身にとって３年ぶりの公式戦表彰台となった。「懐かしい感覚があった」と率直な感想をもらし「でも、うれしいより悔しいのほうが強かったので、よりきもちが引き締まるし、全日本でミスのないように頑張りたい」と話した。