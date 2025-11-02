【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグは１日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第７戦が行われ、大谷、山本、佐々木のドジャース（ナ・リーグ）が延長戦の末にブルージェイズ（ア・リーグ）に競り勝ち、２年連続９度目の制覇を果たした。

山本が九回途中から登板して２回２／３を投げて無失点、このシリーズ３勝目を挙げて最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。大谷は先発投手兼１番指名打者で出場し、投手では三回途中３失点、打者としては５打数２安打だった。

この日は登板がなかった佐々木。ブルペンで準備はしており、「肩を作っていてめちゃくちゃ緊張していたが、勝ててよかった」と喜んだ。

５月にメジャー初勝利を挙げたが、その後は右肩痛のために負傷者リスト入りした。レギュラーシーズン終盤の９月下旬に救援としてメジャー復帰した。プロ入りしてから経験がなかった救援という役割に不安も抱えつつ、任された仕事を全うしようと心に決めた。

速球やスプリットを武器に、ポストシーズンでは９試合で３セーブ、防御率０・８４をマークした。登板ごとに首脳陣や仲間からの信頼が深まる活躍ぶりだった。

メジャー１年目。大きな期待を背負いながらけがでつまずき、最後は何とかチームの力になった。渡米前に思い描いた日々とは違ったかもしれない。それでも、間違いなく輝きを放っていた。（平沢祐）