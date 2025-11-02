現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が、日本馬初の同レース制覇を果たした。勝ちタイムは2:00.19（良）。2着にシエラレオーネ（牡4・C.ブラウン）、3着にフィアースネス（牡4・T.プレッチャー）が入った。

日本のエース、昨年３着のフォーエバーヤングは2年連続の出走となり、日本馬として初めてブリーダーズカップを制した。レース前半から行きっぷりはよく2番手を追走。絶好の手応えのまま4角先頭で回ってくると、そのままアメリカの強豪を完封。坂井瑠星騎手渾身のガッツボーズでゴールした。

フォーエバーヤングはこの勝利でG1は5勝目。矢作調教師はブリーダーズカップ通算3勝目、クラシックは初制覇。坂井瑠星騎手にとってはブリーダーズカップ初勝利となった。

BCクラシック・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

1着 フォーエバーヤング

坂井瑠星騎手

「悔いのないレースが出来ました。こんなに嬉しいことがあるんだなという気持ちです。（展開は）ラビットが意外に行かないなというところと、フィアースネスが外に出ようとしていたので、そこだけ出られないようにキープしていました。フィアースネスを見ながら3、4番手かなというイメージでしたが、逃げ馬とフィアースネスの雰囲気を見て、2番手取り切った方がいいかなとレース中に思いました。全て勝つためにやってきたことが噛み合ったかなと思います。怖いくらい順調だったのでとにかく自信を持って乗りました。最初から素晴らしい馬でしたが、ここに来て完成に近づいていると思いますし、本当に自信を持って臨めました。馬に感謝、スタッフに感謝、全てに感謝です。僕は引き続きこの馬に相応しいジョッキーに、世界一のジョッキーになりたいです。フォーエバーヤングともまだ勝ててないレースもあるので、そこを全部勝ちたいです。朝早い時間ですが、応援いただいてありがとうございます。アメリカで勝つのが夢だったので、その夢を叶えることが出来ました。まだまだフォーエバーヤングは頑張ってくれると思うので、また応援いただけたらと思います」

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日

2着 シエラレオーネ

3着 フィアースネス

4着 ジャーナリズム

5着 マインドフレーム

6着 バエザ

7着 ネバダビーチ

8着 アンティクエリアン

9着 コントラリーシンキング

出走取消 ソヴリンティ