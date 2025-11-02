「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４-５ドジャース」（１日、トロント）

ドジャースが逆転でワールドシリーズ連覇を果たした。第６戦（先発）から２日連続で九回サヨナラのピンチでリリーフ登板し、胴上げ投手となった山本は、ＷＳのＭＶＰに輝いた。シャンパンファイト後の会見では「涙が出ました。久しぶりにあふれてきた。すごくうれしかったです」と明かした。

そして「最後は何を投げたか思い出せないような興奮がありましたし、チームメートがきてくれた時は今までで一番の喜びを感じました」とゲームセットの瞬間、ベンチから、グラスノーを筆頭に猛ダッシュで駆け寄って喜んでくれたチームメートへの思いを口にした。

直後にはロバーツ監督からの熱い抱擁が。髪を、背中を、首を…愛おしい様子でさすりながら、頬に頬をくっつけ、耳元で囁くように言葉をかけた。その時、笑顔を浮かべていた山本の目には光るものが。ロバーツ監督とのハグを解くと、力投を続けた右腕、ユニホームの下のシャツで涙をぬぐった。

この場面が米ＦＯＸ スポーツの公式Ｘで公開されると、米ファンから「信じられない選手だ」「ＭＶＰ中のＭＶＰだ」「史上最高の選手だ」「史上最高の中の史上最高…そして彼はまだほんの（ＭＬＢにきて）２シーズン目なんだ」と称賛の声が殺到している。