2024年ケンタッキーダービーから長らくライバル関係とも言える、フォーエバーヤングと3回目の対戦で初めて後塵を喫し、連覇とはならなかった。ゴール前ではやはりやって来たかという素晴らしい伸びを披露。差し切る勢いで迫ったが、フォーエバーヤングももうひと伸び。届かなかったものの流石の末脚は脅威だった。

C.ブラウン調教師

「素晴らしい走りだった。ただ、きょうは馬場が前残り傾向だった。勝ち馬を称えるべきだ。ダービーから続く宿命のライバル関係は本当に美しいものだ。きょうはフォーエバーヤングの日だった」

F.プラ騎手

「差し切れると思ったんですが、勝ち馬が最後まで止まりませんでした。道中はずっとリズム良く運べていて、直線に向いたときには伸びるぞと思っていましたし、実際にしっかり脚は使ってくれました。それでも、最後は勝ち馬をかわすことはできませんでした。こんな素晴らしい馬に乗せてもらえて本当に感謝しています。きょうもまた、彼は素晴らしい競馬をしてくれました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われた、ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）は、坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）が、日本馬初の同レース制覇を果たした。勝ちタイムは2:00.19（良）。

2着にシエラレオーネ（牡4・C.ブラウン）、3着にフィアースネス（牡4・T.プレッチャー）が入った。

BCクラシック・フォーエバーヤングと坂井瑠星騎手 (C)Breeders’ Cup / Eclipse Sportswire

日本のエース、昨年３着のフォーエバーヤングは2年連続の出走となり、日本馬として初めてブリーダーズカップを制した。レース前半から行きっぷりはよく2番手を追走。絶好の手応えのまま4角先頭で回ってくると、そのままアメリカの強豪を完封。坂井瑠星騎手渾身のガッツボーズでゴールした。

同馬を管理する矢作芳人調教師は「遂に取ったアメリカの頂点を！」と喜びのコメントを届けた。

【全着順】

1着 フォーエバーヤング・日

2着 シエラレオーネ

3着 フィアースネス

4着 ジャーナリズム

5着 マインドフレーム

6着 バエザ

7着 ネバダビーチ

8着 アンティクエリアン

9着 コントラリーシンキング

出走取消 ソヴリンティ